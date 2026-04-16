Iz menadžmenta Parking servisa kažu da iznenađuje interesovanje Sindikata uprave i pravosuđa za poslovanje tog društva, s obzirom na to da, kako tvrde, pomenuta organizacija nije matični niti granski sindikat zaposlenih u Parking servisu

Izvor: MONDO

Iz menadžmenta Parking servisa Podgorica saopštili su da svi podaci o primanjima javnih funkcionera u tom preduzeću javni i transparentni., a da cifre koje se, kako tvrde, selektivno plasiraju u javnost imaju za cilj narušavanje ugleda menadžmenta.

Podsjetimo, Sindikat uprave i pravosuđa je predao prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) protiv direktora Parking servisa Podgorica Nikole Lazovića i njegove pomoćnice Danijele Boljević, zbog osnovane sumnje da, kako su saopštili, zloupotrebljavaju položaj omogućavajući sebi veliku materijalnu korist, prenosi CdM.

Iz menadžmenta Parking servisa kažu da iznenađuje interesovanje Sindikata uprave i pravosuđa za poslovanje tog društva, s obzirom na to da, kako tvrde, pomenuta organizacija nije matični niti granski sindikat zaposlenih u Parking servisu.

“Ovakve istupe tumačimo kao pokušaj nepotrebnog politizovanja rada jednog od najstabilnijih gradskih preduzeća. Svi podaci o primanjima javnih funkcionera u našem preduzeću su javni i transparentni. Cifre koje se selektivno plasiraju u javnost, bez konteksta i pojašnjenja o strukturi primanja, imaju za cilj isključivo narušavanje ugleda menadžmenta. Pozivamo ASK da prioritetno ispita podnijetu prijavu, jer će se kroz institucionalni okvir brzo dokazati da je svaka isplata izvršena strogo u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru i opštim aktima društva, kao i o potrebama istih”, navodi se u njihovom reagovanju.

Tvrde da su sva službena vozila u vlasništvu Parking servisa nabavljena su putem otvorenog i transparentnog postupka javnih nabavki, piše CdM.

“Vozila nisu lična svojina, već sredstva za rad neophodna za svakodnevno funkcionisanje službi na terenu i poslovne aktivnosti preduzeća”, saopštili su iz menadžmenta Parking servisa.

Posebno odbacuju pokušaje diskreditacije humanitarne akcije “Parking je danas human“.

“Rezultati te akcije su transparentni i namijenjeni isključivo onima kojima je pomoć najpotrebnija, našim najmlađim borcima za zdravlje. Dovoditi humanost u vezu sa cijenom parkinga, posebno što je parking kod KCCG u vlasništvu KCCG i gdje postoji poslovna saradnja, smatramo krajnje neukusnim”, dodaju u saopštenju.

​Menadžment Parking servisa Podgorica, kako ističu, neće dozvoliti da postane poligon za medijsko eksponiranje organizacija koje nemaju dodirnih tačaka sa njihovim kolektivom, navodi CdM.

“Podsjećamo ​da je gospodin Nenad Rakočević jednoglasnom odlukom Skupštine Saveza Sindikata CG isključen iz te organizacije 11.10.2023., a njegov granski sindikat Uprave i pravosuđa CG je iskljucen 22.12.2023. i posebno naglašavamo da ne pripada našoj grani djelatnosti. Ovo što radi gospodin Nenad Rakočević je vjerovatno njegova privatna borba sa sindikalnim centralama u Crnoj Gori, koja apsolutno nikakve veze nema sa Parking servisom i posebno politički obojena borba. Naša vrata su uvijek otvorena za nadležne organe. Postavlja se pitanje: kome smeta uspjeh Parking servisa Podgorica?”, zakključuju u saopštenju.