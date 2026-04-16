Iz menadžmenta Parking servisa Podgorica saopštili su da svi podaci o primanjima javnih funkcionera u tom preduzeću javni i transparentni., a da cifre koje se, kako tvrde, selektivno plasiraju u javnost imaju za cilj narušavanje ugleda menadžmenta.
Podsjetimo, Sindikat uprave i pravosuđa je predao prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) protiv direktora Parking servisa Podgorica Nikole Lazovića i njegove pomoćnice Danijele Boljević, zbog osnovane sumnje da, kako su saopštili, zloupotrebljavaju položaj omogućavajući sebi veliku materijalnu korist, prenosi CdM.
Iz menadžmenta Parking servisa kažu da iznenađuje interesovanje Sindikata uprave i pravosuđa za poslovanje tog društva, s obzirom na to da, kako tvrde, pomenuta organizacija nije matični niti granski sindikat zaposlenih u Parking servisu.
“Ovakve istupe tumačimo kao pokušaj nepotrebnog politizovanja rada jednog od najstabilnijih gradskih preduzeća. Svi podaci o primanjima javnih funkcionera u našem preduzeću su javni i transparentni. Cifre koje se selektivno plasiraju u javnost, bez konteksta i pojašnjenja o strukturi primanja, imaju za cilj isključivo narušavanje ugleda menadžmenta. Pozivamo ASK da prioritetno ispita podnijetu prijavu, jer će se kroz institucionalni okvir brzo dokazati da je svaka isplata izvršena strogo u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru i opštim aktima društva, kao i o potrebama istih”, navodi se u njihovom reagovanju.
Tvrde da su sva službena vozila u vlasništvu Parking servisa nabavljena su putem otvorenog i transparentnog postupka javnih nabavki, piše CdM.
“Vozila nisu lična svojina, već sredstva za rad neophodna za svakodnevno funkcionisanje službi na terenu i poslovne aktivnosti preduzeća”, saopštili su iz menadžmenta Parking servisa.
Posebno odbacuju pokušaje diskreditacije humanitarne akcije “Parking je danas human“.
“Rezultati te akcije su transparentni i namijenjeni isključivo onima kojima je pomoć najpotrebnija, našim najmlađim borcima za zdravlje. Dovoditi humanost u vezu sa cijenom parkinga, posebno što je parking kod KCCG u vlasništvu KCCG i gdje postoji poslovna saradnja, smatramo krajnje neukusnim”, dodaju u saopštenju.
Menadžment Parking servisa Podgorica, kako ističu, neće dozvoliti da postane poligon za medijsko eksponiranje organizacija koje nemaju dodirnih tačaka sa njihovim kolektivom, navodi CdM.
“Podsjećamo da je gospodin Nenad Rakočević jednoglasnom odlukom Skupštine Saveza Sindikata CG isključen iz te organizacije 11.10.2023., a njegov granski sindikat Uprave i pravosuđa CG je iskljucen 22.12.2023. i posebno naglašavamo da ne pripada našoj grani djelatnosti. Ovo što radi gospodin Nenad Rakočević je vjerovatno njegova privatna borba sa sindikalnim centralama u Crnoj Gori, koja apsolutno nikakve veze nema sa Parking servisom i posebno politički obojena borba. Naša vrata su uvijek otvorena za nadležne organe. Postavlja se pitanje: kome smeta uspjeh Parking servisa Podgorica?”, zakključuju u saopštenju.