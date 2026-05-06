Dešavanja u podgoričkom preduzeću Parking servis, koja već mjesecima potresaju odnose između sindikata i menadžmenta, dospjela su u fokus javnosti, ali i lokalne vlasti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje da ne želi da presuđuje ni jednoj strani, već da insistira na rezultatima i pronalasku kompromisa, upozoravajući da bi u suprotnom spor mogao dobiti sudski epilog.

„Stojim iza riječi izgovorenih za skupštinskom govornicom i imam samo jedan cilj, da gradsko preduzeće Parking servis privlači pažnju isključivo ostvarenim rezultatima“, kazao je Mujović u izjavi za CdM.

On ističe da rezultati nijesu sporni, podsjećajući da je u prethodnoj godini ostvarena dvostruko veća dobit od planirane, ali da su, uprkos tome, u prvi plan izbili problemi unutar preduzeća.

„Nažalost, poljuljano povjerenje na relaciji sindikalne organizacije i rukovodstva preduzeća, kao i nabavka službenih automobila, dominantno su predmet interesovanja javnosti“, naveo je Mujović.

Gradonačelnik poručuje da razumije nezadovoljstvo zaposlenih, ali i naglašava profesionalnost rukovodstva.

„Razumijem i respektujem stav nezadovoljnih zaposlenih. Isto tako, bilo bi nepravedno da ne kažem da je direktor Nikola Lazović svaku radnu obavezu i svaki zahtjev koji sam uputio prema njemu procesuirao na visoko profesionalan način. Zato je nezahvalno ‘birati stranu’ i suditi u bilo čiju korist“, istakao je Mujović.

On je dodao da je već zatražio zvanično izjašnjenje uprave povodom optužbi sindikata, uključujući i spornu nabavku službenih vozila.

„Zatražio sam pisanu informaciju od rukovodstva Parking servisa, a vezano za navode Sindikata i (ne)spornu nabavku automobila i ne sumnjam da ću dobiti izjašnjenje“, kazao je Mujović.

Istovremeno, upozorava da postoje i optužbe sa druge strane a to je da dio zaposlenih ne izvršava radne obaveze, naročito oni koji su najglasniji u kritikama uprave.

„Kako god bilo, moja sugestija će ići u pravcu pronalaska mjere kompromisa. Ako ne postoji dobra volja i razumijevanje da se kompromis postigne, onda su tužbeni postupci i sudski sporovi jedini izlaz iz navedene situacije“, zaključio je Mujović u izjavi za CdM.

Mujović je još na sjednici Skupštine Glavnog grada 16. aprila ukazao na postojanje problema unutar preduzeća, osvrćući se i na slučaj dodjele pomoći zaposlenoj, za koju je naveo da je član njegove šire porodice.

„Radi se o pomoći koje je to preduzeće dodijelilo osobi, evo tako je ispalo, nemam nikakve veze sa tim, to je čak moja sestra od tetke, koja radi u Parking servisu mnogo prije nego što sam ja bio na ovoj poziciji. Ima dijete sa posebnim potrebama. Vjerujte, njena plata je, po ovome što sam vidio, mnogo veća nego moja. Ne znam šta bih vam tu dalje mogao reći. Sve što je ona uradila loše ili protivzakonito, osudite“, naveo je tada Mujović.

Spor u Parking servisu eskalirao je nakon što su sindikalne organizacije iznijele niz optužbi na račun rukovodstva, prije svega u vezi sa finansijskim poslovanjem. Sindikat traži detaljan uvid u isplate zarada i naknada direktoru i članovima Odbora direktora, uz sumnje da su pojedine isplate realizovane mimo uobičajenih procedura.

Posebnu pažnju izazvala je i kupovina tri službena vozila vrijedna oko 120 hiljada eura, što sindikat ocjenjuje kao neodgovorno trošenje novca, dok uprava tvrdi da je riječ o opravdanoj investiciji sprovedenoj u skladu sa zakonom.

Slučaj je dodatno dobio na težini nakon prijava podnijetih Agenciji za sprječavanje korupcije ASK, čime su u cijeli proces uključene i nadležne institucije. Sindikat najavljuje i mogućnost daljih pravnih koraka ukoliko, kako tvrde, ne bude pune transparentnosti.

Sa druge strane, uprava Parking servisa odbacuje sve optužbe, ocjenjujući ih politički motivisanim i usmjerenim na diskreditaciju preduzeća, za koje tvrde da posluje stabilno i u skladu sa propisima.

Uz finansijske nesuglasice, dodatne tenzije izazvale su i interne odluke uprave, uključujući pokušaje uvođenja novih pravila za zaposlene, što je naišlo na otpor dijela radnika.