Zatvorski policajci pronašli su improvizovani mobilni telefon u pritvorskoj ćeliji Duška Golubovića, bivšeg agenta tajne i javne policije, optuženog za šverc cigareta i pranje novca, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Prema tim informacijama, telefon je bio prepravljeni daljinski upravljač, pažljivo prilagođen kako bi mogao da se koristi kao mobilni uređaj za komunikaciju.

Jedan od izvora iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) kazao je da su zatvorski čuvari, zbog sumnje da Golubović nedozvoljeno koristi mobilni telefon, više puta pretresali ćeliju u kojoj boravi.

“Iako su u njegovoj ćeliji prethodno izvršeni više puta detaljni pretresi, improvizovani telefon je uspijevao da prođe nezapaženo, do posljednjeg pretresa kada je i otkriveno da je, zapravo, pričao uz pomoć prepravljenog daljinskog upravljača od televizora”, kazao je sagovornik lista.

Istakao je da je zatvorska uprava sprovela dodatnu istragu kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je improvizovani telefon dospio u pritvor, kao i da su o događaju obavijestili nadležne.

Istraga nadležnih, pojasnio je, trebalo bi da pokaže ko je “majstor” koji je omogućio Goluboviću da sa spoljnim svijetom komunicira uz pomoć daljinskog upravljača...

Golubović je uhapšen 9. maja prošle godine, a pritvor mu je određen dva dana nakon toga, kada je i sproveden u Istražni zatvor.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je prošle godine optužnicu protiv Golubovića i Tuzanina Sandera Stanaja zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je krijumčarenjem cigareta oštetila državu za 18 miliona i 260 hiljada eura.

Optužnica je podignuta protiv još 13 osoba.