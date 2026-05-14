Vladavina prava ostaje najteža prepreka, dok je komesarka za proširenje Marta Kos pozvala Crnu Goru da nastavi

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kandidatura Crne Gore za članstvo u EU u srijedu je napravila još jedan korak ka cilju, nakon što su zvaničnici EU počeli rad na pristupnom sporazumu kojim bi ova zemlja Zapadnog Balkana postala članica Unije, piše Politico.

Ambasadori EU odobrili su formiranje grupe poznate kao Ad Hoc radna grupa, sastavljene od predstavnika država članica Evropske unije, koja će se redovno sastajati kako bi usaglašavala pravne detalje puta Crne Gore ka članstvu u EU.

“Ovo predstavlja značajan korak naprijed u procesu pristupanja Crne Gore i šalje snažan signal svim partnerima u procesu proširenja da članstvo u EU ostaje dostižno”, rekao je portparol kiparskog predsjedavanja za POLITICO nakon njenog inauguralnog sastanka.

Podgorica je zatvorila 14 od 33 poglavlja koja moraju biti privremeno zatvorena prije ulaska u Uniju. Vladavina prava ostaje najteža prepreka, dok je komesarka za proširenje Marta Kos pozvala Crnu Goru da nastavi reforme.

Zemlja od oko 600.000 stanovnika dobila je status kandidata za članstvo u EU 2010. godine, četiri godine nakon razdvajanja sa Srbijom, a pristupne pregovore otvorila je 2012. godine. Postavila je cilj da postane članica do 2028. godine, pa je čak i nacionalna aviokompanija koristila slogan “28 do 28”.

Evropska komisija planirala je da Crnu Goru iskoristi kao testni slučaj za svoje planove da spriječi stvaranje još jedne “Mađarske 2.0” — postepeni model pristupanja u dvije faze, osmišljen da ograniči demokratsko nazadovanje nakon ulaska zemalja u EU, ali koji je posljednjih mjeseci naišao na otpor pojedinih država članica.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se i sa predsjednikom Crne Gore Jakov Milatović tokom posjete zemlji.

Milatović je na mreži X napisao da su razgovarali o “ključnim faktorima na kojima moramo raditi kao država u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom”, uključujući regionalnu stabilnost i kredibilno članstvo u NATO-u.