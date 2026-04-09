Sindikalna organizacija “Naš glas” upozorava javnost na, kako kažu, ozbiljno i nedopustivo stanje u Parking servis Podgorica, gdje se već četiri mjeseca ignoriše obavezujuća odluka Skupštine Glavnog grada Podgorice.

“Odlukom od 25.12.2025. godine obuhvaćeno je 1.146 parking mjesta na zahtjev i u interesu stanara , ali ona do danas nijesu obilježena niti uvedena u sistem, što direktno proizvodi finansijsku štetu preduzeću”, navodi se u saopštenju, prenosi CdM.

Umjesto sprovođenja Elaborata, tvrde iz Sindikalne organizacije, menadžment Parking servisa se bavi pokretanjem disciplinskih postupaka koji opravdano izazivaju sumnju da služe kao sredstvo pritiska i obračuna sa zaposlenima i sindikalnim djelovanjem.

“Dok parking mjesta stoje van funkcije, neprihvatljivo je da se preduzeće bavi pritiscima umjesto poslom zbog kojeg zapravo i postoji. Izostanak sprovođenja odluke i istovremeno pokretanje disciplinskih postupaka jasno ukazuju na ozbiljne propuste u upravljanju”, ističe se u saopštenju.

Ono što, prema njihovom mišljenju, zabrinjava je svaki pokušaj prebacivanja odgovornosti na zaposlene u pojedinačnim službama, iako je riječ o procesima koji zavise od odluka i prioriteta menadžmenta,a ne nikako odgovornost pojedinca, piše CdM.

“Mi kao sindikat, ne možemo ćutati na ignorisanje odluka i pritiske na zaposlene, niti na pokušaje da se odgovornost prebaci na pojedince,što mendžment upravo i radi,kroz disciplinske postupke koji osnovano djeluju kao fingiranje odgovornosti. Ovaj stav zasnovan je na važećim odlukama i dostupnoj dokumentaciji”, zaključili su iz Sindikalne organizacije “Naš glas”.