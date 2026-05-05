Danas je počelo sa radom Odjeljenje za adolescentnu i dječiju psijijatriju Klinike za psihijatriju „dr Dušan Kosović“ Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz te ustanove.

Kako su istakli, odjeljenje će raditi sa jasno struktirisanim sistemom podrške, što predstavlja pionirski korak u liječenju poteškoća mentalnog zdravlja u Crnoj Gori u ovom osjetljivom periodu života.

Dodaju da će funkcionisati kroz dva programa.

"Program dnevnog tretmana namijenjen je adolescentima koji tokom dana, u strukturisanom i terapijskom okruženju, rade na poboljšanju svog mentalnog zdravlja, dok ostatak dana i vikende provode u porodičnom okruženju. Ovakav model liječenja pokazao se u praksi kao jedan od najefikasnijih, jer podržava oporavak bez nepotrebnog odvajanja od porodice i svakodnevnog života", kazali su, prenose Vijesti.

U saopštenju navode da, pored toga, odjeljenje raspolaže i kapacitetima za kratkotrajna bolnička liječenja, u situacijama kada je neophodna intenzivnija stručna podrška.

"Otvaranje ovog Odjeljenja bilo je veoma izozovno jer se Crna Gora, kao i mnoge zemlje u regionu, suočava s izraženim nedostatkom dječijih psihijatara. Ipak, u saradnji sa dječijim psihijatrima iz Centra za rani razvoj KCCG, uspjeli smo osigurati stručni tim koji će pratiti i voditi ovaj program. Sa ponosom ističemo kolegijalnost, razumijevanje i međusobu podršku naših organizacionih jedinica, što je dokaz da sistemske prepreke mogu biti premošćene kada postoji zajednička volja", kazali su.

"Ovim putem želimo da apelujemo i pozovemo na strpljenje roditelje i staratelje, u ovoj početnoj fazi, jer krećemo s ograničenim brojem ljekara, ali s punom posvećenošću da sistem gradimo odgovorno i postepeno. Mentalno zdravlje djece i adolescenata nije privilegija, ono je osnova. Danas smo napravili važan korak da to postane i praksa", zaključuje se u saopštenju.