Vlada Crne Gore je prihvatila Inicijativu za organizovanje pružanja pedijatrijskih zdravstvenih usluga u noćnim satima od strane Doma zdravlja Glavnog grada Podgorica u prostoru Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore.

“Zadužuje se Dom zdravlja Glavnog grada Podgorica da, u saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore, organizuje pružanje pedijatrijskih zdravstvenih usluga u periodu od 21 do 7 časova ujutru, u prostoru Instituta za bolesti djece”, ističe se u informaciji koju je objavila Vlada.

Kako je ranije objavila TV Vijesti, ljekari Instituta za bolesti djece već duže upozoravaju da je noćni rad, u periodu od 21 do sedam časova, postao neodrživ, budući da im se veliki broj roditelja sa djecom obraća i u slučajevima koji nijesu hitni.

Kako bi se rasteretio zdravstveni kadar, a mališanima obezbijedili brži i efikasniji pregledi, Ministarstvo zdravlja je, u saradnji sa Domom zdravlja Glavnog grada, pronašlo ovo novo rješenje.

Direktorica Doma zdravlja Glavnog grada Dragana Perović Durković istakla je da ta ustanova ima dovoljno pedijatara koji bi mogli da pokriju noćni rad, uz pomoć kolega iz Instituta za bolesti djece.

“Moje kolege su prepoznale da bi trebalo da svojim radom doprinesu nekoj vrsti pomoći kolegama iz Instituta. Mislim da će to dežurstvo biti jednom u 35 ili 40 dana, što je podnošljivo“, kazala je tada Perović Durković.

Uvođenje treće smjene u Domu zdravlja za sada, kako kaže Perović Durković, nije opcija.

Na ovu pomoć su, podsjeća direktor Insituta za bolesti djece Željko Maraš, odavno čekali, budući da pored rada na odjeljenjima i u jedinici intenzivne njege pedijatri dežuraju i u noćnoj ambulanti, što ih dodatno opterećuje.

“U toj ambulanti se primi od 20-30 pacijenata svake večeri. To je prosjek na godišnjem nivou. Međutim, kada imamo sezone različitih virusnih infekcija onda taj broj ide i do 60 pacijenata za noć, od 21 – 07 h. Uz to napominjem da je zaista mali procenat tih paciejnata dalje zahtijevao bolničko liječenje. Institut za bolesti djece je tercijalni nivo zaštite za cijelu Crnu Goru, a sekundarni nivo za pet opština – Podgoricu, Zetu, Tuzi, Danilovgrad i Kolašin“, podsjetio je Maraš.

Noćna dežurstva u podgoričkom Domu zdravlja ukinuta su 2023. godine i od tada je Insitut za bolesti djece preuzeo taj dio brige o pacijentima.