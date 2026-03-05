Kako je objavljeno na Facebook stranici Prosvjetni radnici Crne Gore, ova odluka predstavlja znak pažnje i priznanja za doprinos koji žene daju obrazovanju, vaspitanju i razvoju budućih generacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je odluku da ove godine, povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, svim zaposlenim ženama u obrazovno-vaspitnim ustanovama bude isplaćena jednokratna novčana naknada u iznosu od 100 eura.

Kako je objavljeno na Facebook stranici Prosvjetni radnici Crne Gore, ova odluka predstavlja znak pažnje i priznanja za doprinos koji žene daju obrazovanju, vaspitanju i razvoju budućih generacija.

Da obrazovno-vaspitne ustanove ne bi snosile troškove ove isplate iz sopstvenih sredstava, Ministarstvo će, kako navode, obezbijediti budžetska sredstva i prenijeti ih na račune ustanova, u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenih, prenos CdM.

Od ustanova je zatraženo da dostave skenirane spiskove sa ukupnim brojem zaposlenih žena, koji treba da budu zavedeni i potpisani od strane ovlašćenog lica.

Iz Ministarstva su takođe pozvali uprave ustanova da o ovoj odluci informišu kolektive, uz čestitke svim zaposlenim ženama povodom predstojećeg praznika.