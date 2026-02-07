Milionski grantovi i povoljni krediti za nove škole, rekonstrukcije i reformu obrazovnog sistema

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je od 2023. godine obezbijedilo ukupno 37,5 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekata u oblasti obrazovanja, saopšteno je iz tog resora.

Kako je navedeno, posljednji grant u iznosu od 13,07 miliona eura odobren je krajem januara, kroz zajedničku aplikaciju sa Evropskom investicionom bankom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope, u okviru WBIF mehanizma.

„Grantovi Evropske unije i partnerskih institucija predstavljaju jasan pokazatelj povjerenja u reformske procese koje Ministarstvo sprovodi, ali i u sposobnost države da preuzete obaveze realizuje odgovorno, efikasno i u zadatim rokovima“, poručili su iz Ministarstva.

Paralelno sa obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava, Ministarstvo je u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Razvojnom bankom Savjeta Evrope i Evropskom bankom za obnovu i razvoj zaključilo kreditne aranžmane vrijedne više od 70 miliona eura.

Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

„Ovim sredstvima biće omogućena izgradnja deset novih obrazovnih objekata, rekonstrukcija više od 30 postojećih, kao i unapređenje uslova za savremeno i kvalitetno izvođenje nastave širom Crne Gore“, saopšteno je.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija izrazili su posebnu zahvalnost Ministarstvu finansija, Ministarstvu javnih radova, Ministarstvu evropskih poslova, kao i Vladi Crne Gore u cjelini.

„Ovaj proces ne bi bio moguć bez snažne međuresorske saradnje, sinergije u planiranju i visoke produktivnosti u realizaciji projekata. Upravo stepen pripremljenosti i zrelosti projekata, kao i koordinisan pristup svih uključenih institucija, bili su ključni za povlačenje značajnih bespovratnih sredstava i povoljnih finansijskih aranžmana“, istaknuto je.

Uzimajući u obzir ukupnu vrijednost projekata iz Plana rasta namijenjenih sektoru obrazovanja, kao i činjenicu da je najveći dio aktivnosti tek pred realizacijom, iz Ministarstva poručuju da će nastaviti sa posvećenim i odgovornim sprovođenjem Reformске agende.

„Do sada ostvareni rezultati predstavljaju tek početak dugoročne i stabilne saradnje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i institucija Evropske unije, na temeljima međusobnog povjerenja, zajedničke odgovornosti i jasno definisanih razvojnih ciljeva, sa ciljem izgradnje modernog, dostupnog i kvalitetnog obrazovnog sistema u interesu sadašnjih i budućih generacija“, zaključuje se u saopštenju.