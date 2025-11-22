Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) nije nadležno za licenciranje, rad ili evidenciju edukativnih radionica i školica za djecu u Crnoj Gori, saopštili su iz tog resora i najavili da će inicirati zakonsko regulisanje...

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) nije nadležno za licenciranje, rad ili evidenciju edukativnih radionica i školica za djecu u Crnoj Gori, saopštili su iz tog resora i najavili da će inicirati zakonsko regulisanje posebnih minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti koje podrazumijevaju okupljanje većeg broja mališana.

Iz MPNI su agenciji MINA kazali da različite edukativne i kreativne radionice za djecu, kojih je sve više u Crnoj Gori, ne spadaju u sistem obrazovanja i vaspitanja definisan Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, već su, u pravnom smislu, privredni subjekti koji obavljaju uslužne ili slične djelatnosti.

Poseban problem predstavlja i to što, kako su naveli iz MPNI, kada su u pitanju razni oblici bavljenja djecom pod šifrom privredne djelatnosti kao što su igraonice, rođendaonice, čuvanje djece i razni vidovi animacije djece, početak rada nije uslovljen odobrenjem za obavljanje djelatnosti, jer ne postoji poseban propis koji to uređuje.

Na pitanje da li u važećem crnogorskom zakonodavstvu postoji pravna osnova za djelovanje edukativnih radionica, iz MPNI su naglasili da se u Crnoj Gori obrazovanje i vaspitanje ostvaruje isključivo u jasno definisanim ustanovama: predškolskoj ustanovi, školi, obrazovnom centru, resursnom centru, kod organizatora za obrazovanje odraslih i u domu učenika.

Prema objašnjenju Ministarstva, sve što se nalazi izvan tih kategorija, uključujući i popularne edukativne škole i radionice, tretira se kao privredna djelatnost, a ne kao dio sistema vaspitanja i obrazovanja.

“S obzirom na to da takozvane edukativne škole i radionice nijesu obuhvaćene navedenim kategorijama iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, njihovo osnivanje i djelovanje nije u nadležnosti MPNI”, kazali su iz tog Vladinog resora.

Na pitanje da li MPNI vodi bilo kakvu evidenciju ili nadzor nad njihovim radom, s obzirom na to da rade sa djecom i često koriste obrazovne metode, iz MPNI su odgovorili odrično.

“Budući da ove forme djelovanja nijesu u nadležnosti MPNI, Ministarstvo ne vodi nikakvu evidenciju o njima. Njihov status se najčešće definiše Zakonom o privrednim društvima, a njihova djelatnost se registruje kod Poreske uprave/Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS)”, kazali su iz MPNI.

Zbog toga, kako su istakli, nadzor nad njihovim opštim poslovanjem i bezbjednošću djece nije u nadležnosti MPNI, odnosno Prosvjetne inspekcije.

Iz MPNI su pojasnili da su poslovi Prosvjetne inspekcije ograničeni isključivo na ustanove koje funkcionišu u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

“Kod subjekata koji su registrovani kao društvo sa ograničenom odgovornošću ne radi se o subjektima koji su javna ili privatna obrazovno-vaspitna ustanova, te se samim tim isključuje mogućnost daljeg vršenja inspekcijskog nadzora od strane prosvjetne inspekcije i eventualno preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti iste, uprkos činjenici da pomenuti subjekti realizuju jedan vid rada sa djecom”, kazali su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora ukazali su i na činjenicu da za djelatnosti poput igraonica, rođendaonica, čuvanja djece i drugih vidova animacije, po važećim propisima, za početak rada nema jasno definisane obaveze probavljanja odobrenja za početak rada.

Kako su pojasnili, Zakonom o privrednim društvima propisano je da privrednu djelatnost obavljaju privredna društva i preduzetnici, kao i da su oblici obavljanja privrednih djelatnosti koji se registruju u skladu sa tim zakonom dužni da, prije otpočinjanja, obavljanja djelatnosti pribave odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Međutim, kako su naglasili, odobrenje za obavljanje djelatnosti pribavlja se samo ako je to predviđeno posebnim propisom i ono nije uslov za registraciju u skladu sa tim zakonom.

“Kada su u pitanju razni oblici bavljenja djecom pod šifrom privredne djelatnosti, kao što su igraonice, rođendaonice, čuvanje djece, razni vidovi animacije djece, uslovljavanje početka rada prethodno pribavljenim odobrenjem za obavljanje djelatnosti ne postoji, jer ne postoji poseban propis kojim je to predviđeno”, istakli su iz MPNI.

Na pitanje da li je MPNI upoznato sa tim da li nastavni kadar zaposlen u redovnim obazovnim ustanovama ima angažovanja u pomenutim privatnim školicama i radionicama iz MPNI nijesu odgorovorili.

Iz tog Vladinog resora su kazali da će inicirati potrebu zakonskog regulisanja minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti koje za predmet imaju organizovani vid okupljanja većeg broja djece.

“MPNI će inicirati potrebu zakonskog regulisanja posebnih minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti koje za predmet imaju organizovani vid okupljanja većeg broja djece (pa čak i ako se ne radi o djelatnosti koja po definiciji pripada vaspitanju i obrazovanju, s obzirom na druge aspekte zaštite djeteta), a sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog interesa, a posebno zaštite djece i njihovih interesa”, zaključili su iz MPNI.

Poreska uprava: Nemoguće utvrditi precizan broj i listu edukativnih i kreativnih radionica

Iz Poreske uprave, na upit agencije MINA, kazali su da nije moguće precizno obuhvatiti sve obveznike koji se bave djelatnostima koje obuhvataju rad sa djecom (igraonice, čuvaonice, rođendaonice, edukativne i kreativne radionice i školice).

Kako su pojasnili, pojedinim privrednim subjektima, navedene djelatnosti nijesu primarne, pa se podaci o njima ne mogu jednostavno pronaći u evidenciji Poreske.

“Određeni broj obveznika se možda i bave djelatnostima navedenim u zahtjevu, ali su registrovani pod drugom šifrom djelatnosti, ili im se pretežna djelatnost razlikuje od traženog, sto je u skladu sa zakonskom regulativom”, naveli su iz Poreske uprave.

Prema podacima Poreske, samo za dvije šifre djelatnosti - Pomoćne obrazovne djelatnosti i Predškolsko obrazovanje - u Crnoj Gori su registrovana 232 obveznika.

Iz Poreske uprave su naglasili da taj broj ne obuhvata sva privredna društva koja se bave radom sa djecom, ali i da može obuhvatiti i neke djelatnosti koja nijesu kreativne radionice ili igraonice.

Roditelji rado šalju djecu na radionice, cijene se razlikuju po gradovima i vrsti aktivnosti

Roditelji mališana vrtićkog i uzrasta nižih školskih razreda smatraju da su kreativne i edukativne radionice korisne za razvoj, učenje i socijalizaciju djece, ali pojedini od njih ukazuju na to da nijesu uvijek zadovoljni kvalitetom programa i veličinom grupe.

Prema podacima koje je agencija MINA sakupila od većeg broja roditelja iz različitih crnogorskih gradova, cijene radionica i školica kreću se od 25, pa do 80 EUR mjesečno.

Za najveći broj radionica i školica roditelji mjesečno izdvajaju 40 ili 50 EUR po djetetu, a mjesečna članarina podrazumijeva dva 45-minutna ili jednosatna termina sedmično.

Cijene su, prema podacima sakupljenim od roditelja iz Podgorice, Berana, Bijelog Polja, Bara i Budve, nešto povoljnije u gradovima na sjeveru i Podgorici, dok su na primorju visočije.