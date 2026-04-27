Kako su naveli, time je ozvaničen početak nove faze zajedničkih aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovne infrastrukture i uslova za boravak djece u školama i vrtićima.

Glavni grad Podgorica i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija potpisali su danas memorandum o saradnji, najavivši da će taj vi dsaradnje omogućiti realizaciju "brojnih projekata, posebno u dijelu renoviranja školskih poligona i dvorišta".

To je saopšteno iz Glavnog grada.

Kako su naveli, time je ozvaničen početak nove faze zajedničkih aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovne infrastrukture i uslova za boravak djece u školama i vrtićima.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, istakao je da ovaj memorandum predstavlja važan iskorak ka stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za najmlađe.

"Veliko mi je zadovoljstvo što je danas Glavni grad potpisao memorandum o saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Na ovaj način otvaramo novo poglavlje naše saradnje, usmjereno ka budućnosti, a djeca su naša budućnost i sve što radimo, radimo za njihovo dobro, a izgled škola i školskih dvorišta je svakako nešto što određuje i kvalitet rada gradske administracije”, poručio je.

Mujović je naglasio da će ovaj vid saradnje omogućiti realizaciju brojnih projekata, posebno u dijelu renoviranja školskih poligona i dvorišta.

"Naša je želja da kroz ovaj ugovor unaprijedimo školske poligone i dvorišta osnovnih i srednjih škola na teritoriji Podgorice. Ovo je nastavak aktivnosti koje već sprovodimo, a gradsko preduzeće Putevi je u prethodnih godinu dana uložilo oko 300.000 eura u sanaciju školske infrastrukture, dok je Zelenilo radilo na uređenju školskih dvorišta. Takođe, Glavni grad kroz odluke Skupštine Glavnog grada opredijelio 38.000 m2 površina za izgradnju novih kapaciteta za škole i vrtiće“, istakao je Mujović dodajući da će se u narednom periodu aktivnosti dodatno intenzivirati uz podršku resornog Ministarstva i Vlade.

„Nastavićemo još snažnije u ovom pravcu i vjerujem da će Podgorica postati prava oaza obrazovanja, gdje će naši najmlađi, učenici i srednjoškolci imati optimalne uslove za učenje i usavršavanje“, kazao je Mujović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović ocijenila je da ovaj memorandum označava novu etapu saradnje između državnog i lokalnog nivoa.

"Ovo je nova fazu saradnje između Vlade Crne Gore, resornog ministarstva i Glavnog grada. Kao što je poznato, imamo ambiciozne planove kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi, a zahvaljujući ovom memorandumu fokus će u narednom periodu biti na školskim dvorištima osnovnih i srednjih škola, kao i vrtića“, saopštila je.

Ona je istakla da je cilj da se, pored izgradnje i rekonstrukcije objekata, posebna pažnja posveti prostorima u kojima djeca provode značajan dio vremena.

"Želimo da unaprijedimo i prostor u kojima djeca borave tokom odmora i slobodnih aktivnosti. Već u narednim danima očekujemo lijepe vijesti koje se odnose na uređenje dvorišta pojedinih osnovnih škola u gradskoj zoni, nakon čega slijedi realizacija i drugih projekata“, rekla je Jakšić Stojanović uz poruku da je "zajednički cilj svih institucija stvaranje boljih uslova za odrastanje i obrazovanje djece".