Bjeković je juče kratko rekao Pobjedi da misli da još nije vrijeme da podvuče crtu na dosadašnji rad, jer su usred dva najveća izazova – izrade novog zakona koji se odnosi na ovu instituciju i takozvani prelazak iz B u A status.

Ako me podrže za novi mandat ombudsmana – naravno da ću prihvatiti. Pogotovo ako taj prijedlog dođe od kolega iz civilnog sektora s kojima smo u stvari najviše i gradili instituciju sve ove godine, kazao je za Pobjedu zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković.

Predsjednik države Jakov Milatović ove sedmice raspisao je javni poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za izbor novog ombudsmana. Bjekoviću ističe šestogodišnji mandat sredinom decembra. Skupština bira Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na prijedlog predsjednika države, prenosi CdM.

Ombudsman je obrazložio da prelazak iz B u A status podrazumijeva status u okviru Globalne alijanse institucija za ljudska prava pri UN koji se temelji na Pariskim principima. Za to su, prema njegovim riječima, potrebne promjene u zakonodavstvu koje su u toku uz priličan pritisak međunarodnih partnera i naročito kroz pregovarački proces.

“Zato je sad jasnije zbog čega se već godinama zalažemo za reformu zakonodavstva u ovoj oblasti, jer koliko je od međunarodne važnosti, još više je unutrašnje pitanje jačanja sistema zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori”, rekao je ombudsman.

Bjeković je istakao da će raditi najbolje što može da ispuni mandat do kraja.

Novim zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kako je nedavno saopšteno, biće propisane kaznene odredbe u slučaju nepostupanja po preporukama koje daje ombudsman. Iz ove institucije godinama ukazuju da državni oragni ignorišu brojne preporuke, jer one nijesu obavezujuće.

Novim aktom je predviđeno da se kazne rukovodioci organa iznosom od 500 do 2.000 eura ukoliko ne budu poštovali preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Kako je saopšteno, prošle godine institucije nijesu ispoštovale 110 preporuka ombudsmana.

U postupku utvrđivanja prijedloga kandidata predsjednik obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda.

Za ombudsmana može biti predloženo lice koje je crnogorski/a državljanin/ka; ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 15 godina radnog iskustva od čega najmanje sedam godina iskustva u oblasti ljudskih prava i sloboda; nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim/om za obavljanje funkcije i protiv koga/je se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i ima visoki lični i profesionalni autoritet.

Rok za dostavljanje obrazloženog prijedloga kandidata i prateće dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici predsjednika Crne Gore, odnosno u dnevnim listovima Dan, Pobjeda i Vijesti, piše CdM.

Lista predloženih kandidata za Zaštitnika biće objavljena na internet stranici predsjednika Crne Gore, nakon čega će biti obavljene dodatne konsultacije sa stručnim i naučnim institucijama i nevladinim organizacijama koje su podnijele prijedlog kandidata za zaštitnika tokom trajanja ovog poziva.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda prije Bjekovića bio je Šućko Baković.