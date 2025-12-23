Ombudsmanu Siniši Bjekoviću istekao je mandat 17. decembra.

Izvor: MEDIA BIRO

Dok se čeka informacija u Skupštini da li će ga poslanici i poslanice izabrati ponovo na tu funkciju, što bi trebalo da se desi uoči Nove godine, Bjeković, po isteku mandata, više ne radi u instituciji. On ima pravo na nadoknadu do godinu nakon prestanka javne funkcije.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, prema informacijama Pobjede, čeka potvrdu od Skupštine da tom ustanovom do izbora ombudsmana rukovodi onaj ko ima najduže iskustvo u obavljanju funkcije, a to je zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković. Ova institucija, kako nam je rečeno, nije bez rukovodioca, jer su tu zamjenici Zaštitnika koji su na raspolaganju građanima i koji uobičajeno obavljaju svoja zaduženja.

Predsjednik države Jakov Milatović predložio je nedavno Skupštini Crne Gore da ponovo imenuje Sinišu Bjekovića za ombudsmana. Bjeković je na tu funkciju imenovan prije šest godina, na prijedlog tadašnjeg predsjednika države Mila Đukanovića, piše Pobjeda.

U Skupštini se nedavno polemisalo o prijedlogu Milatovića, te su pojedini predstavnici opozicije kazali da Bjekovića neće podržati jer smatraju da nije opravdao njihova očekivanja u toku prvog mandata. Zamjerili su, kako su rekli, na plenumu što je ombudsman bio uzdržan u vezi sa pojedinim dosadašnjim dešavanjima u društvu koja su političke prirode, te ih, prema njihovim navodima, nije eksplicitno osuđivao. Na to su predstavnici iz vlasti odgovorili da to nije tačno i da su zadovoljni radom ombudsmana. Predsjednik Milatović je navodio izjašnjenja Evropske komisije koja je u toku svih godina mandata Bjekovića bilježila uspon rada ove institucije. Milatović je kazao i da će ombudsman moći da bude bolji kada bude imao više ovlašćenja, što se očekuje da mu pripadne nakon što se usvoji izmijenjeni zakon koji se tiče uređivanja institucije ombudsmana.

Milatović je 1. oktobra uputio javni poziv da se prijave kandidati za ombudsmana, pošto Bjekoviću ističe mandat sredinom decembra. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore kandidovalo je Bjekovića za ponovni mandat, a podrška je stigla, kako je rečeno, i od 23 NVO, javlja Pobjeda.

Na sjednici Skupštine Crne Gore je rečeno da se Bjeković bavi ljudskim pravima više od dvije decenije, te da je EK u izvještajima u prethodnom šestogodišnjem periodu, takođe, isticala da je ombudsman institucija kojoj građani najviše vjeruju. Milatović je rekao da ovo mišljenje o Bjekoviću dijeli i 18 nezavisnih stručnjaka koji čine komitet ministara Savjeta Evrope koji su ga jednoglasno izabrali za člana savjetodavnog komiteta za praćenje, pored ostalog, Konvencije za zaštitu ljudskih prava koja se tiču i nacionalnih manjina.

Poslanici i poslanice naknadno će se izjasniti o ponuđenom prijedlogu da se Bjeković izabere za ombudsmana.