Učenicima podgoričke osnovne škole, ali i njihovim zlostavljačima - dvojici maloljetnika koji učestvuju u tučama i kriminalnim ponašanjima, prijete drugoj djeci i zastrašuju ih, nadležne institucije povrijedile su prava jer nisu blagovremeno i adekvatno postupale.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je utvrdio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, postupajući po prijavi više zabrinutih roditelja koji su se obratili UNICEF-u.

U anonimnoj prijavi, koja sadrži zabrinjavajuće informacije, navedeno je da šesnaestogodišnjak, bivši učenik podgoričke osnovne škole, već godinama zlostavlja drugu djecu, prijeti im, učestvuje u tučama, uz podršku odraslih i osoba iz kriminalnih krugova. UNICEF je sa Ombudsmanom podijelio saznanja o tome da je većina djece i njihovih roditelja, dok su taj maloljetnik i njegov godinu mlađi brat pohađali nastavu u toj školi, živjela u strahu jer su učenici konstantno maltretirani i ponižavani, a osoblje škole nemoćno da riješi problem i shvati ozbiljnost situacije. U prijavi je navedeno i da je maloljetnik više od 15 puta bio privođen zbog nasilničkog ponašanja, tuča, prijetnji, opasne vožnje, remećenja javnog reda i mira, ali i da mnogi događaji nijesu prijavljeni zbog straha roditelja i svjedoka, prenose Vijesti.

Zaštitnik je, pored ostalog, konstatovao da je iz dostavljene dokumentacije podgoričkog Centra za socijalni rad izostala pravovremena reakcija i podrška porodici maloljetnika, imajući u vidu uslove u kojima su ovi dječaci odrastali. Tvrde da je po prirodi stvari Centar morao biti uključen u razrješavanje porodično pravnih prilika porodice dječaka u dužem vremenskom periodu.

“Samo oslanjanje na izjavu majke pored obraćanja kako policije, tako i obrazovnih ustanova u vezi sa ovim dječacima, nije dovoljan odgovor na ovu problematiku. Zaštitnik podsjeća na čitavi spektar mjera i radnji koje su shodno Porodičnom zakonu, Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i drugim propisima trebalo biti sprovedeni”, piše u mišljenju zamjenice Zaštitnika Snežane Mijušković, javljaju Vijesti.

Roditelji su UNICEF-u predočili i da će organizovati štrajk ili protest jer institucije ne reaguju i da je potrebno da Centar za socijalni rad, policija i škola procijene rizično ponašanje, ispitaju roditeljsku odgovornost i preduzmu mjere poput institucionalnog smještaja, ako je potrebno.

Zaštitnik je zbog ovog slučaja tražio izjašnjenja od dvije podgoričke škole, Centra za socijalni rad, Uprave policije, Osnovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog državnog tužilaštva o tome koje su mjere i radnje preduzeli. Uprava škole je u obavještenju navela da je šesnaestogodišnjaku odlukom Nastavničkog vijeća u aprilu prošle godine izrečena vaspitna mjera premještaj u drugu školu zbog učestvovanja u tuči i da je o svemu obaviještena Uprava policije, ali i da mu je odlukom zabranjen i ulazak na polumatursku večeru. Naveli su da je njegovom bratu, koji je ove godine završio osnovnu školu, izrečena vaspitna mjera i smanjena ocjena na ne zadovoljava, zabranjen odlazak na polumatursku ekskurziju, kao i da su sa tim učenicima obavljeni razgovori, a o incidentima obaviještena policija.

Iz Centra za socijalni rad obavijestili su zaštitnika da se porodica nalazi na evidenciji od januara prošle godine zbog problema koje su dva maloljetna brata imali u vezi sa prekršajima iz Zakona o saobraćaju, da je sa njima i majkom obavljen razgovor. Porodica je, tvrde, praćena i savjetodavno je rađeno kako sa majkom, tako i sa dječacima, pišu Vijesti.

Prema izjašnjenju Uprave policije, protiv dvojice maloljetnika podnijeli su krivičnu prijavu, po prijavi oca dječaka kojem su nanijeli tjelesne povrede zbog kojih je završio u hitnoj pomoći i Dječjoj ambulanti Kliničkog centra, dok su nakon prijave koju je proslijedio Unicef preduzeli sve radnje i mjere iz nadležnosti i po nalogu tužilaštva pretresli stan i druge prostorije koje koriste, ali da nisu našli predmete važne za krivični postupak. ODT je izjašnjenju naveo da su postupajući po prijavi Unicefa formirali predmet koji je arhiviran jer, kako se samo govori o nedoličnom i nedozvoljenom ponašanju braće, ali ne i konkretno koje su radnje i na koji način preduzeli i prema kojim licima, nije bilo dokaza da su učinili krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Takođe, Centru za socijalni rad su uputili dopis kako bi preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, koje se odnose na zaštitu djeteta u slučajevima kada roditelji nijesu u stanju da se staraju o njemu, te zaštitu djeteta koje je u sukobu sa zakonom.

Zaštitnik je Centru za socijalni rad Glavnog grada preporučio da s dužnom pažnjom preispita postupanja u odnosu na porodicu dječaka, definiše jasne mjere podrške, ali i da u ovom i budućim slučajevima uspostavi stalnu saradnju sa drugim državnim organima kako bi se djeca zaštitila, bilo da su žrtve ili počinioci.

Preporučeno je da preduzmu i kampanje kako bi se u javnosti podigla svijest u vezi sa nasiljem nad djecom i među djecom, te ohrabre zabrinute građane i djecu koja se suočavaju sa tom vrstom problema da mogu da se obrate ukoliko primijete bilo kakav vid nasilja, zaključuju Vijesti.