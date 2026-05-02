Upozorenja na najniži nivo imunizacije u Evropi i rizik od epidemije malih boginja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša predložio je kontrolno saslušanje ministra zdravlja Vojislav Šimun na temu obuhvata djece vakcinisane MMR vakcinom, prenosi portal Dan.

Prema njegovom predlogu, na saslušanje bi bili pozvani i predstavnici Institut za javno zdravlje Crne Gore, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija, kao i strukovnih udruženja pedijatara, prenosi portal Dan.

Mugoša ističe da bi takvo saslušanje omogućilo sveobuhvatniju analizu rezultata aktivnosti koje nadležne institucije sprovode u ovoj oblasti.

Kako navodi, zabrinjavajući podaci pokazuju da je pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod djece rođene 2024. godine svega 13 odsto, što je, prema podacima IJZ iz aprila 2026, najniži nivo u Evropi i među najnižima u svijetu, prenosi portal Dan.

On upozorava da je riječ o istorijskom minimumu, posebno ako se ima u vidu da je obuhvat 2013. godine iznosio oko 88 odsto.

Tako nizak nivo vakcinacije znatno je ispod praga potrebnog za kolektivni imunitet, čime se povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja, jedne od najzaraznijih bolesti, prenosi portal Dan.

Mugoša podsjeća da male boginje mogu imati teške, pa i smrtonosne posljedice, naročito kod djece mlađe od pet godina i onih sa oslabljenim imunitetom, te da na globalnom nivou svakodnevno odnose stotine dječjih života.

Na kraju, ističe da je na njegovu inicijativu prije tri godine već održano slično saslušanje i predložen set mjera za povećanje obuhvata vakcinacije, ali da očekivani rezultati nadležnih institucija nijesu ostvareni, prenosi portal Dan.