Poslanik SD-a i jedan od lidera evropskog saveza Boris Mugoša kazao je da su kolači kod premijera Milojka Spajića ostali nepojedeni, jer niko nije došao na razgovor u Vladi.

Na početku sjednice Odbora poslanik GP URA Miloš konatar čestitao je Mugoši na nagradi za najaktivnijeg poslanika i kazao da se nada da će dobiti prigodan poklon za nagradu, prenoi RTCG.

"Pošto sam čuo da u Vladi služe kafu i kolače, očekujem da ćemo i mi dobiti kafu zbog nagrade, a i ova sjednica će potrajati", kazao je Konatar.

Mugoša se zahvalio na čestitki.

"Kada Vam kolega čestita na nagradi znači da kod njega nema sujete. Čestitam svim aktivnim kolegama, a onima koji su Skupštinu doživjeli kao platformu za putovanje, zaista ne mogu čestitati. Tim poslanicima govorim da ih je narod birao da diskutujutuju, a ne da putuju po svijetu", kazao je mugoša.

Osvrnuo se i na kolače, budući da je juče premijer Milojko Spajić kazao da opoziciju u Vladi čekaju kolači ako dođu na sastanak.

"Što se tiče kolača čuo sam da ih niko nije pojeo jer se niko nije pojavio na sastanku. Tako da ostaće za kolege iz većine. vjerujem da će se podijeliti njima", kazao je Mugoša.