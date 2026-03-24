Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša podnio je inicijativu za skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića.
"Podnio sam inicijativu da održimo skupštinsko saslušanje resornog ministra na temu rada socijalno-ljekarskih komisija, odnosno efikasnosti sistema u obezbjeđivanju zakonskih prava građanima (prava koja im pripadaju po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti)", napisao je Mugoša na društvenoj mreži X.
Istakao je da ga kontaktiraju građani koji se žale da mjesecima čekaju odluke nadležnih o ostvarivanju njihovih zakonom definisanih prava.
"Među njima su brojni oni kojima je zakonska podrška neophodna za zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba. Radi se i o onkološkim pacijentima, starijim slabopokretnim ljudima, roditeljima djece sa invaliditetom i dr", pojasnio je Mugoša.