Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša podnio je inicijativu za skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića.

Izvor: DPS

"Podnio sam inicijativu da održimo skupštinsko saslušanje resornog ministra na temu rada socijalno-ljekarskih komisija, odnosno efikasnosti sistema u obezbjeđivanju zakonskih prava građanima (prava koja im pripadaju po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti)", napisao je Mugoša na društvenoj mreži X.

March 24, 2026



Istakao je da ga kontaktiraju građani koji se žale da mjesecima čekaju odluke nadležnih o ostvarivanju njihovih zakonom definisanih prava.

"Među njima su brojni oni kojima je zakonska podrška neophodna za zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba. Radi se i o onkološkim pacijentima, starijim slabopokretnim ljudima, roditeljima djece sa invaliditetom i dr", pojasnio je Mugoša.