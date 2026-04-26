Na brodu i četiri crnogorska pomorca; komunikacija ograničena, ali su, prema nadležnima, bezbjedni

Iranska revolucionarna garda (IRGC) preuzela je kontrolu nad dva velika kontejnerska broda „MSC Francesca“ i „Epaminondas“, koji su, prema tvrdnjama iranskih vlasti, povezani sa Izraelom, prenosi CDM.

Kako prenosi CDM, iranska državna agencija Fars objavila je nove snimke na kojima se vidi brod „Francesca“, na kojem se, prema dostupnim informacijama, nalaze i četiri crnogorska pomorca. U video materijalu navodi se da je posada podigla zastavu Irana, uz tvrdnju da je plovilo zaplijenjeno.

Istovremeno, Associated Press prenio je pomenuti snimak, dok su raniji video-zapisi, prema navodima Reuters, ocijenjeni kao moguće inscenirani i prikazuju naoružane pripadnike IRGC-a kako ulaze na brod.

Iz crnogorskog Ministarstva saobraćaja pojašnjavaju da je uobičajena procedura da brod, prilikom ulaska u teritorijalne vode neke države, istakne zastavu te zemlje.

Kako prenosi CDM, nadležne institucije su u stalnoj komunikaciji sa crnogorskim pomorcima. Oni su, prema dostupnim informacijama, dobro i imaju dovoljno hrane i vode, ali im je komunikacija ograničena – telefone mogu koristiti oko 20 minuta dnevno.