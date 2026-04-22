Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni. U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom. Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost naših pomoraca", poručio je ministar.

Zbog toga što se dešava sa našim pomorcima u Hormuzu alarmirani su i drugi organi u Vladi Crne Gore, a očekuje se i zvanična reakcija Ministarstva vanjskih poslova prema vlastima u Teheranu.

Iranska Revolucionarna garda je saopštila da su zaplijenjeni brodovi "Epaminodes" i "MSC Francesca". Za brod kompanije MSC koji vije zastavu Paname i na kome plove crnogorski pomorci, Iranci su u saopštenju naveli da je "MSC Francesca" "povezana sa cionističkim režimom" (vlastima u Izraelu), ali nisu naveli više detalja na čemu temelje takvu svoju tvrdnju.

Zapadni mediji javljaju da je iranska Revolucionarna garda navodno, sa jednog od svojih plovila, otvorila vatru na "MSC Francescu" i pogodila kontejneraš italijansko-švajcarske kompanije Mediterranean Shipping

Brod je nakon napada koji se desio u međunarodnim vodama u Hormuzu, oko šest milja od granice teritorijalnih voda Irana, zaplijenjen i naloženo mu je da se zaustavi u blizini iranske obale.

Iz komande Mornarice Revolucionarne garde Irana su se oglasili saopštenjem u kome su potvrdili da su zaplijenili "MSC Francescu" i još jedan trgovački brod.

"Dva broda koja su prekršila zabranu prolaza kroz Hormuz i koja su ugrozila pomorsku bezbjednost time što su plovila ovimmoidručjem bez potrebnih dozvola i uz nanipulisanje sa navigacionim sistemima, su zaplijenjena od Mornarice Revolucionarne garde Irana i naređeno im je da proslijede prema iranskoj obali", stoji u saopštenju.