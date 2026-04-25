Kapetan potvrdio da su članovi posade bezbjedni, brod usidren kod luke Bandar Abas, komunikacija sa porodicama ograničena

Izvor: YouTube/Roberto Smera - Aerial Shipspotting/Printscreen

Crnogorsko Ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa kompanijom MSC, čiji je brod “Francesca” zaplijenila Iranska revolucionarna garda (IRGC), a na kojem se nalaze kapetan i još tri pomorca iz Crne Gore.

Kako je saopšteno, brod je trenutno usidren ispred luke Bandar Abbas u Iranu.

Kapetan broda potvrdio je da su crnogorski pomorci dobro i da imaju dovoljno hrane i vode. U komunikaciji sa Ministarstvom naveo je i da se pripadnici iranske vojske koji se nalaze na plovilu ponašaju korektno prema posadi, prenosi CDM.

Prema posljednjim informacijama, članovima posade oduzeti su mobilni telefoni, ali im se svakodnevno na kratko vraćaju kako bi mogli da kontaktiraju porodice.

Podsjetimo, IRGC je 22. aprila zaustavila trgovački brod “MSC Francesca” dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz.

Pregovori između kompanije MSC i iranskih vlasti su u toku, a crnogorske institucije prate situaciju i u stalnoj su komunikaciji sa svim relevantnim akterima.