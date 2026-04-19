Uspješna akcija spašavanja u kanjonu rijeke Tare, povrijeđena transportovana u KCCG

Državljanka Novog Zelanda povrijeđena je tokom rafting aktivnosti u kanjonu rijeke Tara i transportovana u Klinički centar Crne Gore, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da je akciju spašavanja koordinisao Direktorat za zaštitu i spašavanje putem Operativno-komunikacionog centra 112.

U akciji je ključnu ulogu imala Avio-helikopterska jedinica, koja je u saradnji sa ekipom Hitne medicinske pomoći izvršila hitnu medicinsku evakuaciju povrijeđene osobe iz rejona Tepaca.

Kako prenosi portal CDM, tokom akcije realizovana su četiri leta u ukupnom trajanju od sat i 35 minuta, a povrijeđena je bezbjedno transportovana u Podgoricu gdje joj je ukazana dalja medicinska pomoć.

Iz MUP-a su podsjetili i na jučerašnju intervenciju u rejonu Rumija, kada je helikopterska jedinica bila angažovana na transportu preminule osobe do bolnice u Baru.

Kako prenosi portal CDM, u toj akciji realizovana su tri leta, u ukupnom trajanju od sat i 20 minuta.

Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje poručuju da nastavljaju da efikasno reaguju u hitnim situacijama, naglašavajući visok nivo spremnosti i koordinacije svih nadležnih službi.