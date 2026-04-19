Saobraćaj bi mogao biti pušten do kraja mjeseca, najavljen i nastavak radova

Izvor: Glavni grad Podgorica

Saobraćaj na prvoj dionici Bulevar Vojislavljevića u Podgorica trebalo bi da bude pušten do kraja mjeseca, najavljuju iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, riječ je o dionici dugoj oko 900 metara, čiji završetak građani očekuju već duže vrijeme, s obzirom na to da su radovi počeli prije gotovo godinu dana.

Iz Uprave za saobraćaj ističu da su radovi u završnoj fazi, te da su trenutno u toku pripreme za asfaltiranje i sami asfalterski radovi.

Kako prenosi portal CDM, PR Uprave za saobraćaj Ivana Vučinić kazala je da su tokom radova postojali određeni problemi sa šahtama, ali da su oni u međuvremenu riješeni.

Na terenu je, kako navodi, angažovan veći broj radnika i mehanizacije, a očekuje se da će saobraćajnica uskoro biti u potpunosti asfaltirana i spremna za puštanje u funkciju.

Paralelno s tim, planiran je i početak radova na drugoj dionici bulevara, dugoj oko jedan kilometar, koja obuhvata potez od nekadašnje fabrike “19. decembar” do ulice Ksenije Cicvarić.

Kako prenosi portal CDM, iz Uprave za saobraćaj najavljuju i razgovore sa privrednicima čiji se objekti nalaze na toj trasi, kako bi se pronašlo rješenje za režim saobraćaja tokom izvođenja radova.

Rok za završetak kompletnog bulevara je kraj 2026. godine, a ostaje da se vidi da li će planirana dinamika radova biti ispoštovana.