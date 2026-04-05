Novi most na Morači biće dug 114, 94 metra, imaće dvije saobraćajne i dvije pješačke staze

Podgorica će uskoro dobiti novi most koji će biti izgrađen u produžetku Bulevara Vojislavljevića, čime će se rasteretiti saobraćaj u Podgorici i biće novi simbol grada. Iz tima koji je osmislio projekat, za RTV Podgorica ističu da će uz izgradnju novog, postojeći most biti rekonstruisan, a da radovi neće poremetiti tok Morače.

Novi most na Morači biće dug 114, 94 metra, imaće dvije saobraćajne i dvije pješačke staze. Projekat je dio izgradnje Bulevara Vojislavljevića na Zabjelu kojI je u toku. Most će spajati obale Morače na izlazu iz Podgorice prema Nikšiću, tik uz postojeći.

“To je tzv. spregnuta konstrukcija gdje je osnovna čelična konstrukcija sa donje strane, a gore je kolovozna ploča o armiranog betona. To sve zajedno funkcioniše kao jedinstveni poprečni presjek, u kome imamo dio s donje strane i čelika s gornje strane beton“, naveo je građevinski inženjer dr Duško Lučić.

Postojeći most, koji je pušten u saobraćaj krajem 70-ih godina prošlog vijeka, dobiće novi izgled, ističe Lučić.

“I da mu se saobraćajne karakteristike malo promijene, da se odnos pješačkih staza promijeni“, naglašava Lučić.

Dva mosta biće istovjetna što se saobraćajne geometrije tiče, poručuje naš sagovornik. Ipak, odnos između građevina i način na koji će biti spojeni, biće zanimljiv te predstavlja inovaciju u mostogradnji u regionu.

“To je tzv. „most rijeka“ gdje on penje jednu krivudavu vodenu strukturu koja povezuje dva mosta, u oblutku moračkom što je povezivanje sa našom geografijom, podnebljem, ambijentom, i sa vodom koja je tu ključna, gdje bi to u kombinaciji sa svjetlosnim efektima u noćnom prikazu i sa tim neočekivanim detaljem kada nailazite na most, davao jedan posebni doživljaj“, navodi Lučić.

Lučić poručuje da projekat prodrazumijeva i uređenje prostora ispod mostova koji može biti mjesto za koncerte, izložbe ili kafeteriju.

Podsjetimo, tender za izbor graditelja mosta u produžetku Bulevara Vojislavljevića je u toku, a vrijednost projekta je 7.320.500 eura.