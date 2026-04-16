Grupa privrednika koji posluju duž Ulice Vojislavljevića uputila je saopštenje nadležnim institucijama povodom realizacije projekta izgradnje bulevara, upozoravajući na ozbiljne posljedice zbog potpune ili dugotrajne obustave saobraćaja na njihovo poslovanje.

Kako navode, riječ je o važnom infrastrukturnom projektu, ali dosadašnja dinamika i način izvođenja radova izazivaju zabrinutost među firmama čije je poslovanje direktno vezano za stalnu saobraćajnu dostupnost. Većina preduzeća u ovom dijelu ulice posluje u sektoru prodaje i usluga, a mnogima je to jedina poslovna lokacija.

Privrednici su nadležnima uputili dva ključna zahtjeva: da se tokom radova omogući kontinuirana prohodnost dvije saobraćajne trake u oba smjera, kao i da se obezbijedi stalni pristup svim poslovnim objektima, uključujući i periode kada se radovi izvode neposredno ispred njih. Ističu da bi ograničavanje pristupa praktično onemogućilo rad firmi i izazvalo direktne finansijske gubitke, prenosi RTCG.

Kao primjer dobre prakse navode ranije infrastrukturne projekte, poput radova na bulevaru 21. maj i dionici Jaz–Tivat, gdje je, kako tvrde, saobraćaj bio organizovan na način koji je omogućio nesmetano funkcionisanje privrede.

U saopštenju podsjećaju i na zakonsku obavezu investitora i izvođača radova da organizuju privremeni režim saobraćaja koji obezbjeđuje kontinuitet kretanja, siguran pristup objektima i minimalne negativne posljedice po građane i privredu.

"Svi poslovni subjekti koji posluju na navedenoj trasi legalno su izgradili objekte u skladu sa važećom planskom i tehničkom dokumentacijom, izvršili kompletnu komunalnu opremljenost zemljišta, redovno plaćaju opštinske i komunalne takse, uključujući naknadu za pristup objektima sa javne saobraćajnice. Na taj način stečeno je pravno i faktičko pravo trajnog, bezbjednog i nesmetanog prilaza objektima, koje predstavlja sastavni dio prava svojine i prava na obavljanje privredne djelatnosti. Potpuna ili dugotrajna blokada postojeće saobraćajnice tokom izvođenja radova dovela bi do faktičke zabrane rada firmi, što bi imalo direktne i teške posljedice po poslovanje, zaposlenost i egzistenciju zaposlenih", Navode u dopisu.

Prema njihovim podacima, potpisnici saopštenja su tokom 2024. godine ostvarili ukupan promet veći od 260 miliona eura i zapošljavaju više od 900 radnika. Ističu da su po osnovu PDV-a fakturisali preko 50 miliona eura, dok su lokalnoj upravi uplatili više od 1,5 miliona eura kroz različite takse i dažbine, prenosi RTCG.

Upozoravaju da bi zatvaranje saobraćajnice dovelo do faktičke obustave rada firmi, ugrožavanja radnih mjesta i značajnog pada prihoda kako za državni, tako i za budžet Glavnog grada Podgorice.

Iako ističu da razumiju javni interes za izgradnju bulevara, privrednici naglašavaju da su sloboda preduzetništva i pravo svojine ustavne kategorije, te da bi potpuno zatvaranje saobraćaja predstavljalo nesrazmjerno ograničenje tih prava.

Na kraju, izražavaju spremnost za dijalog i pronalaženje rješenja koje bi istovremeno omogućilo realizaciju projekta i očuvalo uslove za nesmetano poslovanje, posebno imajući u vidu najave skorog početka radova i moguće zatvaranje ulice, piše RTCG.