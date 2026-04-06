Predstavnici Partije penzionera, invalida i restitucije, danas su protestovali optužujući Udruženje penzionera za zloupotrebu novca i uskraćivanje pomoći najugroženijima. Tvrde da nestaju desetine hiljada eura namijenjenih siromašnim penzionerima, zbog čega su podnijeli i krivične prijave, prenosi RTV Podgorica.

Nezadovoljni raspodjelom novca i, kako tvrde, netransparentnim radom, predstavnici Partije penzionera, invalida i restitucije protestovali su ispred zgrade u kojoj je održavana Skupština Udruženja penzionera Podgorice. Poručuju da su prava najstarijih građana ozbiljno ugrožena.

„Jutros smo došli da kritikujemo sami sebe i našu organizaciju lopovsku i kriminalnu protiv koje se borimo ali niko neće da nam pomogne. Primio nas je konačno predsjednik Osnovnog tužilaštva i tužiteljka je predala prijavu policiji i da uđemo konačno i da raskrinkamo ovu lopovsku organizaciju koja enormne pare uzima od naših penzionera umjesto da daju bolesnim i siromašnim, oni trpaju u svoje džepove“, kazao je Momo Joksimović iz Partije penzionera, invalida i restitucije, prenosi RTV Podgorica.

Iz ove partije tvrde da obećana pomoć izostaje. Navode da nema ni najavljenih 89 penzionerskih stanova, niti oko 80 hiljada eura podrške socijalno ugroženima. Prema njihovim tvrdnjama, od oko 800 hiljada eura godišnje, prikupljenih kroz članarine, značajan dio odlazi na administrativne troškove, oko 180 hiljada eura troši na advokatske i knjigovodstvene usluge, kao i na rad različitih odbora i organizaciju skupština. Ukazuju i na, kako kažu, sporno trošenje novca prikupljenog od članarina.

„Valjda će se više to privesti licu pravde da vidimo đe je taj naš novac da bi se pomogli podstanari, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, siromašni i oni o kojima nema ko da brine“, istakla je Žana Lakićević.

Joksimović je imao i pitanje.

„Kako gospodine Krsto, ti kao predsjednik Udruženja izvještavaš mjesne zajednice da ove godine penzioneri u Podgorici neće dobiti ni jedan cent da se podijeli. Pa to je sramota pa to je krminalno, a oni će sad da dobiju dnevnice i da ručaju a sve na teret sirotinje koja jedva čeka da dobije 30, 40 eura pomoći“, kazao je Joksimović, javlja RTV Podgorica.

Podnosioci prijava očekuju da nadležni organi temeljno ispitaju sve navode i utvrde eventualne nepravilnosti.