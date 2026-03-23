Penzioneri su sa protesta na gradskom trgu u Bijelom Polju poručili da će, ukoliko minimalna penzija na bude povećana na 80 odsto iznosa prosječne najniže zarade u Crnoj Gori, što bi iznosilo 560 eura, proteste nastaviti ispred Vlade i Skupštine.

Minimalna penzija u Crnoj Gori, koja je dvije godine iznosila 450 eura, usklađivanjem početkom godine povećana je za 1,74 eura. Minimalna plata za zaposlene sa završenom srednjom školom iznosi 600 eura, dok je za zaposlene sa visokom stručnom spremom minimalna zarada 800 eura, prenose Vijesti.

Predsjednik Pokreta penzionera Svetozar Čabarkapa je, u ime organizatora, kazao da traže da minimalna penzija bude 80 odsto od prosječne najniže zarade u državi, a da se ostale uvećaju proporcijonalno.

Jedan od zahtjeva je i da se penzije ubuduće usklađuju četiri puta godišnje.

Zahtijevaju i da Ministarstvo socijalnog staranja hitno uradi socijalne kartone za sve penzionere, te da Skupštinizglasa poseban dodatak na penziju da bi penzioneri pred zimsku sezonu obezbijedili ogrijev, javljaju Vijesti.

Penzioneri traže i da Vlada proširi listu besplatnih ljekova za penzionere; kao i da se depolitizuje Upravni odbor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, te da se imenuje novi Upravni odbor u kome će biti tri prestavnika penzionera, tri člana iz nadležnog Ministarstva i direktor Fonda.