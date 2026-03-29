Najavljeni novi protesti i moguće blokade ukoliko Vlada Crne Gore ne ispuni zahtjeve; na okupljanje pozvani i penzioneri iz Rožaje

Sa protesta održanog u Bijelo Polje penzioneri su poručili da više ne mogu živjeti od sadašnjih primanja, ističući da su „više gladni nego siti“ i da traže penzije koje će omogućiti dostojanstven život.

Predsjednik Pokreta penzionera iz Bijelog Polja, Svetozar Čabarkapa, naglasio je da penzioneri ne traže da vode državnu politiku, već da primaju ono što su zaradili.

„Penzioneri ne traže da vode spoljnu ili unutrašnju politiku, niti ekonomiju, ali traže da primaju zarađene penzije u visini dovoljnoj za dostojanstven život“, poručio je Čabarkapa.

On je upozorio da će, ukoliko nadležni ne reaguju, za mjesec dana biti organizovan novi protest, uz mogućnost radikalnijih mjera.

„Blokiraćemo cijelu Crnu Goru i organizovati skupove ispred Vlade i Skupštine jer ovako nećemo i ne možemo da živimo“, kazao je Čabarkapa.

Penzioneri zahtijevaju da minimalna penzija iznosi 80 odsto minimalne zarade, dok traže i proporcionalno povećanje ostalih penzija. Među zahtjevima su i češće usklađivanje penzija – četiri puta godišnje, uvođenje socijalnih kartona, dodatni finansijski dodaci, proširenje liste ljekova, kao i veće učešće njihovih predstavnika u Fondu PIO.

Ujedno, Pokret penzionera iz Rožaja pozvao je svoje članove da se pridruže protestima, poručujući da se samo zajedničkim djelovanjem može doći do ostvarenja zahtjeva koji su upućeni Vladi.

Protesti širom Crne Gore ukazuju na rastuće nezadovoljstvo najstarijih građana ekonomskim položajem i sve glasnije zahtjeve za sistemskim rješenjima.