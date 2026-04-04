Ministar finansija na brojnim državnim pozicijama, ministarka evropskih poslova prijavila i imovinu firme supruga

Ministar finansija Novica Vuković u prošloj godini obavljao je čak 30 funkcija, pokazuju podaci iz njegovog redovnog godišnjeg izvještaja dostavljenog Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), prenosi Dan.

Pored ministarske funkcije, Vuković je bio član više savjeta i komisija, uključujući Vijeće za nacionalnu bezbjednost, Savjet za finansijsku stabilnost Centralne banke, kao i tijela za ekonomsku politiku, borbu protiv korupcije, javne investicije i NATO.

Kako prenosi Dan, među brojnim angažmanima bio je i član koordinacionih tijela za popis robe u Slobodnoj zoni Luke Bar, praćenje cijena proizvoda od značaja za život građana, kao i više radnih grupa i savjeta.

Kada je riječ o imovini, Vuković posjeduje više nekretnina, uključujući stan od 51 kvadrat i udjele u zemljištu i šumama koje je stekao nasljeđem, kao i automobil „Suzuki Vitara“. Takođe ima akcije u više kompanija, među kojima su Željeznička infrastruktura, „Plantaže – 13. jul“ i „Luka Bar“.

Prema podacima koje prenosi Dan, ministar ima i kreditna zaduženja od oko 20.000 eura, a Agenciji nije dozvolio kontrolu svojih bankovnih računa.

Uprkos velikom broju funkcija, prihode je ostvarivao samo po osnovu ministarske plate i angažmana u Savjetu za finansijsku stabilnost, gdje je mjesečno primao dodatnu naknadu.

Imovinu je prijavila i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, koja je tokom prošle godine obavljala 11 funkcija, uključujući predsjedavanje Koordinacionim tijelom za reformsku agendu i članstvo u više komisija i savjeta.

Kako prenosi Dan, Gorčević posjeduje stan od 65 kvadrata, dok njen suprug ima dodatne nekretnine i vozila, kao i firmu „Brending solušns“, na koju se vodi i dio imovine u Martinićima.

Ministarka ima stambeni kredit od preko 25.000 eura, a za razliku od Vukovića, dozvolila je kontrolu svojih bankovnih računa.

Prihode je ostvarivala po osnovu ministarske funkcije i članstva u Komisiji za evropske integracije, gdje je primala dodatnu mjesečnu naknadu, prenosi Dan.