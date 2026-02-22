Penzioneri sa sjevera prikupili su pomoć od posljednjeg povećanja penzija kroz humanitarnu akciju

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pokret penzionera Crne Gore saopštio je da će sjutra u 12 sati u Podgorici uručiti pomoć sakupljenu od posljednjeg povećanja penzija predsjedniku i članovima Vlade Crne Gore, prenoi RTCG.

"Penzioneri sa sjevera prikupili su pomoć od posljednjeg povećanja penzija kroz humanitarnu akciju koje su organizovane u Bijelom Polju i Rožajama od strane Pokreta penzionera Crne Gore", naveli su u saopštenju.

Veliki humanitarni događaj, kako su naveli, zakazan je za podne.