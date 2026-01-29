Šćepanović je kazao da kada bi on podnio ostavku, organizovani kriminal bi sa zgrade “Bemaksa” ispaljivao vatromet.

Uprava policije ne može biti poistovjećena sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i držati 24-časovno dežurstvo ispred bilo kojeg lica jer to nije predviđeno zakonom, saopštio je direktor Uprave policije (UP), Lazar Šćepanović gostujući u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.

Na pitanje Komnenića može li da potvrdi ili demantuje njegovo nezvanično saznanje, da li je neko iz Višeg suda, direktno vezan za ovaj postupak, upozorio direktno Šćepanovića, po okončanju postupka, da postoji opasnost da Miloš Medenica pobjegne, Šćepanović je odgovorio da je” u nezvaničnoj komunikaciji sa jednom osobom koja je sprvodila određene aktivnosti, direktor Uprave policije je stavio sve raspoložive kapacitete”.

On je kazao da ga sutkinja u postupku nije upozorila nego da je komunicirala.

Kazao je da u razgovoru sa sutkinjom nije bilo ništa precizno ni određeno.Šćepanović je rekao da saopštenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) o Milošu Medenici ne vidi kao optužbu već kao nespretno napisano saopštenje.

Istakao je da nije saglasan sa saopštenjem ANB-a i da misli da ga direktor ANB-a nije ni pročitao.

“Iz razloga što ga on takvoga ne bi pustio, zato što je odsutan i van je teritorije”, rekao je Šćepanović.

Šćepanović je kazao da mjera nadzora koju izdaje Viši sud za predmete kojima je istekao pritvor od tri godine zbog nedonošenja prvostepene presude, služi kao institut zloupotrebe, da se članovi organizovanih kriminalnih grupa (OKG) u roku od dvije godine slobodno kreću kroz Crnu Goru.

“Uprava policija je na stotine članova OKG kontrolisala i obavijestila Viši sud. Viši sud ni u jednom momentu nije dao nalog niti represivniju, restriktivniju mjeru u odnosu na ovo. Alternativna mjera znači da se dvije godine slobodno kreću kroz Crnu Goru, skijaju se kupaju se, planiraju ubistva, a kad se donese prvostepena presuda i osude ih na pet godina, ova mjera nadzora dok su bili na slobodi, šetali, im se uračunava da su izdržali kaznu”, istakao je Šćepanović.

Rekao je da sa indignacijom odbacuje tvrdnje Višeg suda.

Šćepanović je vezano za slučaj bjekstva Miloša Medenice rekao da premijer Milojko Spajić ne traži direktno njegovu odgovornst te da je naložio da se sprovede interna kontrola.

Šćepanović je kazao da kada bi on podnio ostavku, organizovani kriminal bi sa zgrade “Bemaksa” ispaljivao vatromet.

Rekao da izražava sumnju da je neko morao da javi ili kaže kakav je ishod presude Milošu Medenici.

On je kazao da ne optužuje sutkinju Vesnu Kovačević.