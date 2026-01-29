On je rekao da je u mjerama potrage za Milošem Medenicom, UP preduzela specijalizovane mjere i radnje.

Šćepanović je rekao da Uprava policije (UP) nikada neće dostaviti operativne informacije već isključivo činjenice koje može da podijeli sa građanima.

"Stotine objekata je pregledano, sinoć je na državnoj granici bilo 150 policijskih službenika, stavljeni su alarmi na graničnim prelazima i prije nego što je lice nakon zadnje provjere nije pronađeno na stanju, što je bila jedna od preventivnih mjera. Službenici UP su uspjeli da za manje od 24 sata raspišu međunarodni potjernicu i ona je aktivna u centralnom birou Interpola. Nadam se da gdje god da bude Miloš Medenica, službenici UP, će uz podršku međunarodnih partnera, biti uhapšen gdje god da se nalazi, od Crne Gore do Južne Amerike", kazao je Šćepanović

Prvostepena presuda izrečena, ali od osuđenog ni traga. Nakon što je sud saopštio da je Miloš Medenica osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora, policija ga nije našla na kućnoj adresi. Medenica je od oktobra bio u kućnom pritvoru, nakon što je pušten iz spuškog jer presuda nije donijeta u zakonskom roku od tri godine od podizanja optužnice.