Mina Kostić prebačena na novo odjeljenje: Nove informacije o stanju pjevačice nakon što je smještena na psihijatriju

Pjevačica se, prema ljekarskim procjenama, osjeća bolje pa je sa intenzivne njege, prebačena na žensko odjeljenje.

Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Mina Kostić jutros je prebačena na žensko odjeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević". Pjevačica se, prema ljekarskim procjenama, osjeća bolje pa je sa intenzivne njege, prebačena na žensko odjeljenje, piše Kurir.

Mina Kostić se u psihijatrijskoj ustanovi nalazi od nedelje, gdje ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pjevačica je zadržana na liječenju.

Oglasio se Minin brat

Podsjetimo, brat pjevačice, Milan, otkrio je juče da se pjevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

" Od srijede do nedelje sam bio sa njom. Riješili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posjetio" istakao je Milan za medije.

Kasper došao u Beograd

Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gdje je Mina nalazi. On se oglasio na svom instagram nalogu i poručio da je uz pjevačicu i moli za privatnost.

"Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas prije ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, vjerovatno ne bih preživio ni sam sve što se piše. Danas smo se vidjeli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvijek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu cijeloj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti " naveo je Kasper.

Vidi opis Mina Kostić prebačena na novo odjeljenje: Nove informacije o stanju pjevačice nakon što je smještena na psihijatriju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok/jecastar/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir.rs/MONDO)