Izvor: MONDO/Balša Janković

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je Radiju Crne Gore da će mještani Botuna sa predstavnicima nadležnih institucija, van Uprave policije, otvoriti novi dijalog o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u tom mjestu.

Sa druge strane, Bojan Bašanović, stanovnik Botuna, kaže da vjeruje da će se ipak odustati od zacrtane lokacije i da će se pronaći novo rješenje.

Šćepanović je naveo da je juče poslijepodne, na zahtjev građana Zete i Botuna, primio njihove predstavnike i da su imali „kulturan, profesionalan, dostojanstven i konstruktivan razgovor“.

„Pažljivo sam saslušao njihove zahtjeve, koji su bili maksimalno pošteno usmjereni prema organima za sprovođenje zakona da se odblokiraju saobraćajnice koje vode ka Botunu i drugim okolnim selima, uz njihovu obavezu da neće pristupati postrojenju otpadnih voda i gradilištu“, rekao je Šćepanović, prenosi portal RTCG.

Kako je dodao, policija će nastaviti da sprovodi redovne zadatke, dok „mještani Zete, sa drugim nadležnim institucijama van Uprave policije, otvaraju novi dijalog i razgovaraju o ovoj veoma aktuelnoj temi“.

„I ovom prilikom još jednom potvrđujem da je policija pouzdan partner građanima i da radi u najboljem interesu građana, te da sam i ranije isticao da se ovo treba rješavati dijalogom u okviru nadležnih institucija van UP“, kazao je Šćepanović.

Bojan Bašanović je rekao da očekuju pregovore narednih dana i da vjeruju da će prevladati zdrav razum.

„Da će se odustati od ove lokacije i tražiti novo rješenje, novu lokaciju. Pregovore ćemo imati nakon praznika i vjerujem da će se doći do dogovora na obostrano zadovoljstvo. Prevagnuće razum“, poručio je on.