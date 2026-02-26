Kaže da će ta blokada trajati dok se ne dogovore dvije opštine.

Mještani Botuna i jutros su ispred parcele na kojoj se gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Mještanin Milan Ćetković za TVCG je rekao da predstavnici vlasti moraju da im kažu da li će poštovati odluku SO Zeta da se zabrani izrada postrojenja dok se ne donese odluka o razgraničenju između Podgorice i Zete, prenosi CdM.

“SO Zeta je donijela odluku da se zabrani izrada postrojenja dok se ne donese odluka o razgraničenju između Podgorice i Zete. Oni to ne poštuju. Dajemo rok vlasti da se oglase da li oni poštuju odluku SO Zeta ili ne. Ako ne, mi ćemo uzeti stvar u svoje ruke i nećemo dozvoliti da se na parceli izvode radovi”, istakao je Milan Ćetković.

Kako su juče saopštili, mještani će se danas sastati sa Mihailom Asanovićem, predsjednikom Opštine Zeta, od kojeg će tražiti odluku Skupštine opštine Zeta, donijetu nakon referenduma, kojom se ne dozvoljava izgradnja postrojenja dok se ne završi razgraničenje sa Podgoricom.