Vremena da se čeka razgraničenje opština, kako je naglasio nema.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović za RTCG je istakao da radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu moraju biti nastavljeni i Glavnom gradu je potpuno neprihvatljiv stav da budu obustavljeni do momenta razgraničenja Podgorice i Zete.

"Proces razgraničenja je vremenski zahtjevan, a mi vremena za čekanje i oklijevanje nemamo. Imam osjećaj dubokog poštovanja prema mještanima Botuna i svom snagom se zalažem za napredak Podgorice, ali ne po cijenu ugrožavanja bilo koga ili nanošenja štete bilo kome. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je ključ razvoja Podgorice i Crne Gore. Civilizacijski iskorak prisutan u svim evropskim gradovima i samo jedno od postrojenja koje će biti izgrađeno u našoj zemlji do 2035. godine. Postrojenje je u potpunosti bezbjedno i savremeno i ne postoji niti jedan validni stav koji bi išao u korist opravdanosti protesta protiv izgradnje istog", naglasio je Mujović.

"Za dijalog sa građanima - da, ali u kontekstu datih garancija i pomoći države oko izgradnje infrastrukturnih objekata za selo", naveo je Mujović.

Napomenuo je i da ovo postrojenje ima ozbiljan značaj za Zetu, te da je nedavno imao sastanak sa predstavnicima EU i kompanije Fichtner oko načina konkurisanja za sredstva kako bi mogli uraditi kanalizacionu mrežu kroz oko 30% teritorije Zete, a koju bi priključili na novo postrojenje u Botunu.

"Konačno, ostajemo pri čvrstom stavu da se radi sanacija bazena crvenog mulja. S tim u vezi, Vlada je već proglasila javni interes i sljedeći korak se tiče otkupa ili oduzimanja zemljišta od vlasnika. Dakle, Zaključci Vlade se moraju poštovati i sa tog aspekta mještani nemau razloga za zabrinutost", poručio je Mujović.