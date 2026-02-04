Građanima je od danas dostupna nova elektronska usluga za podnošenje zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava (osnovno, srednje i visoko obrazovanje, u svrhu zapošljavanja), saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj na društvenoj mreži X.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Usluga se realizuje u saradnji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstva javne uprave, uz podršku KPMG-a.

"Usluga omogućava jednostavniji, brži i transparentniji postupak, uz smanjenje administrativnog opterećenja i uštedu vremena za korisnike i institucije", naveo je Dukaj u objavi na Iksu.

Razvoj ove e-usluge dio je šireg procesa digitalizacije i modernizacije javne uprave, sa ciljem unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga, kazao je on.