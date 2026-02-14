Tvrde da su stečeni uslovi za raspuštanje SO Kotor, ali da lokalne vlasti odbijaju da postupe po nalazu Ministarstva
Poslanici parlamentarne opozicije Andrija Nikolić (DPS), Ivan Vuković (DPS), Sonja Popović (DPS), Zoran Mikić (GP URA) i Nikola Zirojević (Socijaldemokrate) podnijeli su inicijativu za kontrolno saslušanje predsjednika Opštine Kotor Vladimira Jokića, predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute, kao i ministra javne uprave Maraša Dukaja, zbog aktuelne situacije u tom gradu.
U inicijativi navode da je Ministarstvo javne uprave, kroz nalaz upravnog nadzora, utvrdilo da je prekršen član 56 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisana imperativna obaveza izbora predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine opštine, pišu Vijesti.
"Pošto u navedenom roku predsjednik Opštine nije izabran, stekli su se zakonski uslovi za raspuštanje kotorskog parlamenta", navodi se u inicijativi.
Poslanici opozicije ističu da su čelni ljudi Kotora obavijestili javnost da ne namjeravaju da ispoštuju nalaz Ministarstva javne uprave, niti da se vrate u okvire poštovanja Ustava i zakona.
"Zbog toga smatramo da je potrebno održati kontrolno saslušanje ministra i čelnih ljudi Opštine Kotor", zaključuje se u inicijativi.