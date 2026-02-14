Tvrde da su stečeni uslovi za raspuštanje SO Kotor, ali da lokalne vlasti odbijaju da postupe po nalazu Ministarstva

Izvor: Demokrate

Poslanici parlamentarne opozicije Andrija Nikolić (DPS), Ivan Vuković (DPS), Sonja Popović (DPS), Zoran Mikić (GP URA) i Nikola Zirojević (Socijaldemokrate) podnijeli su inicijativu za kontrolno saslušanje predsjednika Opštine Kotor Vladimira Jokića, predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute, kao i ministra javne uprave Maraša Dukaja, zbog aktuelne situacije u tom gradu.

U inicijativi navode da je Ministarstvo javne uprave, kroz nalaz upravnog nadzora, utvrdilo da je prekršen član 56 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisana imperativna obaveza izbora predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine opštine, pišu Vijesti.

"Pošto u navedenom roku predsjednik Opštine nije izabran, stekli su se zakonski uslovi za raspuštanje kotorskog parlamenta", navodi se u inicijativi.

Poslanici opozicije ističu da su čelni ljudi Kotora obavijestili javnost da ne namjeravaju da ispoštuju nalaz Ministarstva javne uprave, niti da se vrate u okvire poštovanja Ustava i zakona.

"Zbog toga smatramo da je potrebno održati kontrolno saslušanje ministra i čelnih ljudi Opštine Kotor", zaključuje se u inicijativi.