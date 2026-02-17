Ministarstvo u današnjem saopštenju poručuje da opštine imaju gdje da uštede novac za organe koji moraju da postoje.

Ministarstvo javne uprave saopštilo je da razumiju pristup Opštine Plav da što više novca uloži u projekte, ali napominju da to nije bio predmet nadzora tog resora.

"Naprotiv, zakonske i statutarne obaveze koje su zapravo instrumenti ostvarivanja prava građana na lokalnu samoupravu, ne mogu se tumačiti kako kome odgovara - nego onako kako zakon nalaže. A zakon nalaže demokratske tekovine na lokalnom nivou, kroz obavezno postojanje jednog potpredsjednika opštine", saopštio je MJU.

Taj resor je juče upozorilo tri opštine koje nisu imenovale potpredsjednike da ignorisanje preporuka o tome može voditi pojačanom nadzoru, formalnom upozorenju, a ako se steknu uslovi i najstrožim mjerama - razrješenju predsjednika opština ili raspuštanju lokalne skupštine.

Nakon nadzora primjene Zakona o lokalnoj samoupravi (člana 58), Ministarstvo je juče saopštilo da potpredsjednike opština nisu postavili Budva, Plav i Plužine, kojima su naložili da hitno postupe i da ih imenuju do 2. marta.

Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović kazao je juče “Vijestima” da im je stigao izvještaj tog Ministarstva, najavljujući da će ispoštovati zakon i imenovati potpredsjednika. “Nismo ga dosad imenovali zbog racionalizacije troškova... Smatrali smo da je taj iznos bolje uputiti na razvojne projekte”, rekao je on.

Ministarstvo u današnjem saopštenju poručuje da opštine imaju gdje da uštede novac za organe koji moraju da postoje.

"Upravna inspekcija MJU utvrdila je kako stoje stvari u opštinama, tako da je uvid u stanje svake opštine širi od onoga kako reaguju pojedini lokalni funkcioneri. Sada se nalazimo u fazi nadzora i rokova - i očekujemo ispunjavanje obaveza, kako bismo izbjegli dalje konsekvence", piše u saopštenju.