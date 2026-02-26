Kako su kazali, navodi da se Ministarstvo “ne čuje“ u ovom procesu nijesu utemeljeni u činjenicama i ne odražavaju institucionalni angažman koji je bio kontinuiran i vidljiv.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Ministarstvo javne uprave je tokom mandata ministra Maraša Dukaja proces razgraničenja i podjele imovine između Opštine Tuzi i Glavnog grada Podgorica iniciralo, podsticalo, vodilo transparentno i inkluzivno, uz dosljedno poštovanje svoje institucionalne uloge i zakonskog okvira, saopšteno je iz tog resora.

“Naša obaveza je da postupamo nepristrasno, da podstičemo dijalog i pružamo podršku jedinicama lokalne samouprave u cilju postizanja održivog rješenja. Upravo takav pristup Ministarstvo primjenjuje kontinuirano – uz insistiranje na efikasnosti i postizanju dogovora”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, navodi da se Ministarstvo “ne čuje“ u ovom procesu nijesu utemeljeni u činjenicama i ne odražavaju institucionalni angažman koji je bio kontinuiran i vidljiv.

Prema njihovim riječima, nakon višegodišnjeg trajanja postupka, postignut je sporazum da se otvorena pitanja povjere arbitraži.

“Oni koji su u prethodnom periodu imali priliku da postupak razgraničenja sprovedu i okončaju, a to nijesu učinili, nemaju osnov da danas dovode u pitanje sistemski pristup koji je usmjeren na pronalaženje trajnog rješenja. Ovaj proces zahtijeva odgovornost i konstruktivan doprinos, gdje pozivamo sve aktere da sugerišu rješenja, ali ne kao naknadne nesvrsishodne političke ideje kojima danas svjedočimo”, zaključili su.