Iz Puteva najavljuju modernizaciju gradskog prevoza, ali upozoravaju da najveći problem predstavlja nedostatak vozača.

Izvor: Printscreen , youtube

Iako sve više građana i turista za plaćanje koristi bankovne kartice, u autobusima gradskog prevoza u Podgorici to još nije moguće. Iz gradskog preduzeća Putevi najavljuju da bi bezgotovinsko plaćanje moglo biti uvedeno do ljeta.

„To bi trebalo otprilike do kraja školske godine, tako da građani mogu kreditnim karticama da plaćaju ovu vrstu usluge“, kazao je direktor Puteva Radoš Zečević za TV Podgorica.

Kako je naveo, u saradnji sa Sekretarijatom za saobraćaj planiraju se i drugi projekti modernizacije – unapređenje autobuskih stajališta, ugradnja displeja u autobusima i na stanicama, kao i novi sistemi oglašavanja.

Vozni park trenutno broji oko 85 autobusa, a moguće je i nabavljanje dodatnih zglobnih, takozvanih „harmonika“ autobusa.

Zečević ističe da su vozila klimatizovana i tehnički ispravna, ali da je sistem ograničen skromnim budžetom. Dodao je i da je grad ustupio dodatnih 10 hiljada kvadrata prostora za parkiranje autobusa.

Najveći izazov, kako kaže, ostaje nedostatak vozača.

„Ljudi prosto nijesu zainteresovani za ovaj posao, vjerovatno zbog velikih gužvi u saobraćaju i visine plata. Predlagao sam gradskoj upravi povećanje zarada kako bismo motivisali vozače“, rekao je Zečević.

Iz Puteva poručuju da rade na unapređenju usluge, ali priznaju da postoji raskorak između očekivanja građana i realnih mogućnosti sistema. Uvođenje plaćanja karticama, kako navode, biće prvi korak ka modernijem gradskom prevozu.