Oprema čeka tehnički pregled, a odluka o radu kamenoloma u Kučima zavisi od procjene uticaja na životnu sredinu

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Drobilično postrojenje i sijačica za pogon kamenoloma od juče se nalaze u krugu preduzeća Putevi, a njihova nabavka koštala je 1.142.000 eura bez PDV-a. To je za „Dan“ potvrdio direktor preduzeća Radoš Zečević.

On je kazao da je oprema nabavljena putem međunarodnog tendera i da je riječ o irsko-švedskoj proizvodnji.

„Drago mi je što smo izbjegli loše brendove. Ljudi koji se razumiju u ovu oblast kažu da su švedski mlinovi među najboljima za ovu vrstu posla, pa je dobro što će lokalna uprava imati ozbiljno postrojenje“, rekao je Zečević.

Postrojenje i sijačica će nekoliko dana ostati na parkingu preduzeća kako bi se obavili pregledi i prijem opreme.

„Biće ovdje nekoliko dana dok komisija ne završi svoj dio posla. Prostor je obezbijeđen kamerama i stražom“, naveo je Zečević.

On je pojasnio da oprema neće biti montirana na lokaciji planiranog kamenoloma u Kučima dok Agencija za zaštitu životne sredine ne odluči o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu.

„Ako Agencija da zeleno svjetlo, radićemo kamenolom u Kučima. Ako ne, tražićemo alternativu i već imamo dvije moguće lokacije u rejonu Bratonožića“, kazao je Zečević.

Dodao je da postoji i mogućnost da postrojenje privremeno počne da radi u Nikšiću.

„Postoji ponuda za saradnju sa firmama koje tamo imaju koncesiju. Odluku ćemo donijeti nakon procjene stručnjaka, jer želimo da preduzeće ima korist od toga“, rekao je Zečević.

Prema njegovim riječima, Putevi godišnje izdvajaju oko dva miliona eura za kupovinu kamenih frakcija koje bi novo postrojenje moglo da proizvodi.