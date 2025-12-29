U pitanju je zgrada na raskrsnici ulica princeze Ksenije i 27. marta na Zabjelu u kojoj je nekada bio smješten Direktorat za vanredne situacije, a u sklopu koje je bezinska pumpa Dak petrol.

Putevi su zainteresovani za kupovinu zgrade u kojoj bi preselili preduzeće pa su počeli pregovore sa fizičkim licem od kojeg namjeravaju da kupe objekat.

Da pregovaraju o kupovini objekta za "Dan" je potvrdio Radoš Zečević, direktor preduzeća.

"Preduzeće je trenutno podstanar, a ja kao direktor želim da ostanem u istoriji preduzeća kao neko ko ga je skućio. Pregovaramo sa fizičkim licem oko kupovine zgrade od 550 kvadrata na Zabjelu. Objekat nam se nudi po 50 odsto jeftinijoj cijeni od tržišne i želimo to da iskoristimo. Postupak je u procesu procjene gdje advokati, notari provjeravaju svu papirologiju" rekao je Zečević.

On navodi da bi se, ukoliko sve bude po planu, kreditno zadužili za kupovinu objekta.

"Zgradu bi kupili putem kredita koji bi vratili na 12 mjesečnih rata. Preduzeće je solventno, banka je raspoložena da nam obezbijedi kredit. Na objekat bi stavili hipoteku. Mi bi dobili zgradu po povoljnim uslovima na odličnoj lokaciji sa 25 parking mjesta koja su vezana za objekat. Zgrada je stara desetak godina i nalazi se kod Dak petrol pumpe na Zabjelu" kaže Zečević.

Direktor Puteva navodi da se preduzeće ne može kreditno zadužiti dok vještači ne završe vještačenje.

"Zgrada je strogo namjenski poslovno građena. Do sada smo sve kredite isplatili, osim kreditnog zaduženja koje imamo za kupovinu asfaltne baze. I taj kredit završavamo u novembru naredne godine. Sve ostalo smo isplatili, preduzeće posluje dobro i zbog toga nismo htjeli da uzmemo kredit na deset godina iako bi nam rata bila manja nego kirija koju sad plaćamo. Pošto smo pouzdani, vjerujem da ga možemo otplatiti za godinu dana" kaže direktor Puteva.

Preduzeće je od novembra 2023. godine podstanar u stambenoj zgradi u Ulici zetskih vladara. Zakup poslovnih preduzeća u ovoj zgradi, kako navodi Zečević, mjesečno plaćaju 9.500 eura.

"Pod zakupom smo do septembra, oktobra naredne godine. Računam da ćemo do kraja januara završiti proces oko kupovine zgrade" poručuje Radoš Zečević.