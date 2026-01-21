"Pored Zagoriča, danas su započeli i radovi na rekonstrukciji Ulice Radovana Zogovića na Starom aerodromu, dok se u narednom periodu planira sanacija Ulice Spasa Nikolića u Staroj varoši, kao i radovi na Zabjelu, u ulicama Ksenije Cicvarić i Iva Vizina"

Izvor: Glavni grad Podgorica

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović sa saradnicima je obišao naselja Zagorič i Stari aerodrom, gdje su u toku na više lokacija radovi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

On je istakao da je dobar tempo rada uspostavljen tokom prethodne, nastavljen i u ovoj godini, saopšteno je iz Glavnog grada i dodato da gradska uprava ostaje snažno posvećena ravnomjernom razvoju svih djelova Podgorice.

"Drago mi je da smo jedan dobar tempo koji smo nametnuli tokom 2025. godine nastavili i u 2026. godini i da intenzivno razvijamo sve djelove Podgorice. Danas smo u Piperskoj ulici u Zagoriču, gdje su počeli radovi na sanaciji ove veoma važne saobraćajnice u dužini od oko jednog kilometra. U ovom dijelu grada planiramo takođe još nekoliko intervencija, a danas počinju radovi i na rekonstrukciji ulice Iva Andrića koja je takođe u jako lošem stanju", kazao je Mujović.

Gradonačelnik Podgorice je najavio i dodatne infrastrukturne radove u ovom dijelu grada na još dvije ulice koje se naslanjaju na Ulicu Nikole Tesle, te istakao da će u narednom periodu početi i dugoočekivana rekonstrukcija Ulice Branka Ćopića, za koju se uskoro očekuje dobijanje građevinske dozvole, stoji u saopštenju Glavnog grada.

"Pored Zagoriča, danas su započeli i radovi na rekonstrukciji Ulice Radovana Zogovića na Starom aerodromu, dok se u narednom periodu planira sanacija Ulice Spasa Nikolića u Staroj varoši, kao i radovi na Zabjelu, u ulicama Ksenije Cicvarić i Iva Vizina, gdje postoje opterećenja u vidu eksproprijacije, ali ovo su prioritetne ulice gdje ćemo krenuti s hitnim intervencijama", kazao je Mujović.

On je podsjetio da su u toku tenderi Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za izbor izvođača radova ukupne vrijednosti skoro 4,6 miliona eura.

"Podgorica je veliko gradilište. Imamo puno posla, planova, ambicija i energije, a kada je u pitanju putna infrastruktura, svi kapaciteti gradskog preduzeća Putevi i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice su u punom pogonu. Naš cilj je da se svaki dio grada ravnomjerno razvija i vjerujem da ćemo započete projekte uspješno završiti", poručio je gradonačelnik.

Direktor gradskog preduzeća Putevi d.o.o. Radoš Zečević naglasio je da će ovo preduzeće i u 2026. godini biti maksimalno angažovano na unapređenju putne infrastrukture.

"Pored pomenutih ulica, radićemo i na sanaciji Bratonožićke ulice, gdje će biti uvedena i nova linija gradskog prevoza. Riječ je o naselju koje se kontinuirano širi i vjerujem da će građani biti zadovoljni. U skladu sa vremenskim uslovima, nastojaćemo da poštujemo sve rokove", kazao je on i dodao da Putevi raspolažu savremenom opremom i mehanizacijom, te da će tokom ove godine započeti proceduru nabavke nove mašine za sanaciju udarnih rupa na licu mjesta, čime će se dodatno unaprijediti efikasnost rada.

Govoreći o postrojenju za rad kamenoloma, Zečević je istakao da je Glavni grad prepoznao potrebu da preduzeće Putevi ima sopstveni kamenolom.

"Ušli smo u projekat u reonu Sjenice, na lokaciji k.o. Ubli, koja je odabrana od strane struke i u čijoj blizini nema objekata. Javna nabavka je sprovedena, odabrana je najbolja ponuda, a realizacija kupovine očekuje se sredinom februara. Biće urađeni svi neophodni pripremni radovi, kao i elaborat o uticaju na životnu sredinu, u skladu sa važećim procedurama", zaključio je on.