Zapaljena je mašina na gradilištu za Postojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić potvrdio je "Vijestima" da je došlo do zapaljenja jedne mašine na gradilištu postrojenja za prečišćavcanje otpadnih voda u Botunu.

On je pozvao nadležne organe da reaguju po prijavi tog preduzeća, a u vezi sa zapaljenjem jedne građevinske mašime koja je angažovana na iskopima parcele za gradnju budućeg postrojenja u Botunu.

"Kako smo obaviješteni od strane angažovanog obezbjeđenja i od strane izvođača na gradilištu na kojem se gradi SPOV u industrijskoj zoni KAP-a, u ranim jutarnjim časovima došlo je do zapaljenja jedne građevinske mašine koja je angažovana na iskopima", rekao je on.

Nišavić je kazao i da je "jasno da se organizovani protesti odnose ne na blokadu saobraćajnice, već na konkretnu zabranu zaposlenima na gradilištu da u skladu sa zakonom pristupe radnom mjestu i obavljaju svoje radne aktivnosti".

Prema njegovim riječima i taj slučaj je prijavljen nadležnim organima i očekuju brzu reakciju, "analogno postupanjima u sličnoj situaciji koja se desila u Opštini Nikšić".

"Jasno je da je u pitanju jedno samovlašće i vandalizam jednog broja ljudi u odnosu na cijeli sistem i realizaciju najvažnijih državnih projekata, te je samim tim reakcija nadležnih organa neophodna u najkraćem mogućem roku", kazao je Nišavić "Vijestima".

Iz policije je "Vijestima" nezvanično rečeno da su jutros oko 6 časova policijski službenici obaviješteni od strane zaštitara da je nepoznato lice ušlo u prostor gradilišta i zapalilo radnu mašinu.

"Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, te policijski službenici u saradnji sa njim preduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i rasvjetljavanju ovoga događaja", rekao je izvor iz policije.