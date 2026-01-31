Nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnom zabranu rada trgovina nedjeljom, poslodavci poručuju da će odluke o radu zavisiti od dogovora sa zaposlenima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ustavni sud je u srijedu usvojio inicijativu koju je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) podnijela još 2019. godine i ocijenio da je član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji se odnosi na zabranu rada trgovina na veliko i malo nedjeljom, neustavan. Sud je utvrdio da se tom odredbom narušavaju sloboda preduzetništva i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom.

Iz UPCG su kazali da su očekivali ovakvu odluku Ustavnog suda i da su se nadali upravo takvom ishodu, prenosi Dan.

„Važno je što će sada apsolutno svi privrednici koji posluju na tržištu imati jednaku slobodu privređivanja. Time će se postići balans i ravnoteža koji, nažalost, do sada nijesu postojali. Znatno su stradali mali biznisi i male trgovine i nadamo se da će se situacija sada mijenjati“, naveli su iz Unije.

Kako su pojasnili, odluka Ustavnog suda nije obavezujuća u smislu da poslodavci odmah moraju početi sa radom nedjeljom.

„To je sada na poslodavcima, da se dogovore sa svojim zaposlenima, prije svega o potrebi da rade nedjeljom ili ne, kao i o mogućnostima i opcijama“, naglasili su iz UPCG.

Podsjetili su i da, zahvaljujući Zakonu o radu, svaki prijavljeni zaposleni ima pravo na sedmični odmor, što znači da jednom sedmično mora imati slobodan dan.

„Da li će to biti nedjelja ili neki drugi dan, ostavlja se na odlučivanje poslodavcima i zaposlenima. Takođe, zahvaljujući Opštem kolektivnom ugovoru, koji je stupio na snagu 2023. godine, zaposleni koji radi nedjeljom ima pravo na uvećanje zarade od 80 odsto i to i dalje važi“, poručili su iz UPCG.

Iz Unije poslodavaca očekuju i pojačan inspekcijski nadzor, normalno funkcionisanje tržišta i ukidanje disbalansa koji je, kako navode, u prethodnom periodu značajno uticao na poslovanje trgovina.

„Nadamo se da će ovo rješenje opstati i da će sistem konačno funkcionisati onako kako je i trebalo da funkcioniše od samog početka“, zaključuju poslodavci.