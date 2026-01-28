Ukoliko se ta većina ne obezbijedi, u drugom krugu glasanja, koji se održava nakon 30 dana, sudija može biti izabran tropetinskom većinom, odnosno sa najmanje 49 glasova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za 10. februar vanrednu sjednicu parlamenta, sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na drugo glasanje o predlogu za izbor sudije Ustavnog suda.“

„Sjednica je zakazana na zahtjev predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je u decembru prošle godine za sudiju Ustavnog suda predložio sudiju Višeg suda u Podgorici Predraga Krstonijevića.“

„Predloženi kandidat nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja, koji je održan posljednjeg dana decembra, kada je glasalo ukupno 45 poslanika, od kojih je 25 bilo ‘za’, dok je 20 bilo uzdržano.“

„Za izbor sudije Ustavnog suda u prvom krugu neophodna je dvotrećinska većina svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa. Ukoliko se ta većina ne obezbijedi, u drugom krugu glasanja, koji se održava nakon 30 dana, sudija može biti izabran tropetinskom većinom, odnosno sa najmanje 49 glasova.“