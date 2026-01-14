Lokalna uprava Tivta pripremila predlog Odluke o budžetu za 2026

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Administracija gradonačelnika Tivta Željka Komnenovića (Narod pobjeđuje) pripremila je predlog Odluke o budžetu za 2026. koji bi uskoro trebalo da se nađe pred odbornicima u lokalnom parlamentu, jer je predsjednik Skupštine opštine Miljan Marković (NSD) za 23. januar zakazao sjednicu sa predlogom Odluke o budžetu za ovu godinu kao jedinom tačkom dnevnog reda.

U predlogu odluke, u koji su “Vijesti” imale uvid, navodi se da će gradska kasa ove godine raspolagati sa ukupno 34.107.100 eura, što je 0,7 odsto više nego što je iznosio budžet u 2025.



Zbog sve izraženijih nesporazuma između dijela konstituenata vladajuće koalicije u Tivtu - građanske liste Narod pobjeđuje s jedne i Nove srspke demokratije (NSD), sa druge strane, sjednica lokalnog parlamenta na kojoj je trebalo da bude donesen budžet za 2026. još nije održana. Stoga grad trenutno funkcioniše u režimu privremenog finansiranja jer budžet za ovu godinu nije usvojen kada je trebalo po zakonskim rokovima - do kraja prošle godine, pišu Vijesti.

Izvorni prihodi budžeta, kako je predloženo, iznosiće 25,78 miliona eura, dok će iz prošlogodišnjeg u budžet za 2026. biti preneseno osam miliona eura neutrošenih sredstava.

Što se tiče tekuće budžetske potrošnje, najviše novca, 9,38 miliona eura, usmjeriće se na transfere korisnicima budžeta (institucijama, pojedincima, javnom i NVO sektoru, odnosno za dotacije lokalnim javnim preduzećima i ustanovama), dok će troškovi rada same lokalne uprave Tivta u obliku izdvajanja za plate zaposlenih u opštinskoj adminitraciji, odnosno izdvajanja za materijalne izdatke i usluge iznositi 7,88 miliona eura. Zanimljivo je da stavka “ostali izdaci” koja je planirana u iznosu od 1,78 miliona eura bilježi uvećanje od čak 89,5 odsto u odnosu na prošlogodišnji budžet.

“Razlog ovog povećanja je neophodnost rezervisanja sredstava za povrat više naplaćenog poreza na nepokretnosti, usljed kumulativnog efekta niza odluka Ustavnog suda kojima su ukinuti zakonski i podzakonski osnovi za oporezivanje. Konkretno, finansijski rizik po budžet Opštine nastao je usljed sljedećih okolnosti: ukidanja Uredbe o metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti čime je retroaktivno doveden u pitanje pravni osnov za obračun poreske osnovice u prethodnim godinama; ukidanja člana 12 Odluke o porezu na nepokretnosti Opštine Tivat kojim je ukinuta mogućnost primjene različitih stopa za pravna i fizička lica; ukidanja zakonskog osnova za oporezivanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po stopama od 0,3 do 5 odsto, kao i najnovijeg ukidanja kategorije “objekti u izgradnji” kao predmeta oporezivanja; te usvajanja ustavne žalbe u predmetu vezanom za obveznika “Ostrvo Sveti Marko”, kojom je ukinuta presuda Vrhovnog suda. Ovim je uklonjen pravni osnov na koji se Opština do sada pozivala prilikom odbijanja zahtjeva za ponavljanje postupka, čime je otvoren prostor da se i za pravosnažno okončane poreske postupke iz prethodnih godina odobri ponavljanje i naloži povraćaj sredstava”, piše u obrazloženju drastičnog uvećanja “ostalih izdataka”, prenose Vijesti.

Napominje se da se, s obzirom na to da su ove odluke Ustavnog suda “donijete bez prelaznih rješenja koja bi zaštitila pravnu sigurnost ranijih pravosnažnih rješenja, Opština Tivat suočava sa velikim brojem zahtjeva za povraćaj poreza, prvenstveno od strane velikih pravnih lica.”

Pored samog iznosa ranije naplaćenog poreza na napokretnosti koji se mora vratiti, ovaj iznos obuhvata i zatezne kamate, kao i troškove sudskih i upravnih postupaka.

Ukupni izdaci će iznositi 32 miliona i 16.100 eura do kraja 2026. godine, od čega će tekuća budžetska potrošnja biti 17,52 miliona, kapitalni izdaci 14,5 miliona, a otplata duga 2,09 miliona eura.