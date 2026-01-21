Lopičić nije prisustvovala današnjoj sjednici suda i nije učestvovala u odlučivanju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud je zaključio da je u junu 2025. godine već utvrdio nastupanje razloga za prestanak funkcije sutkinji Desanki Lopičić istekom mandata, da je taj razlog prvi nastupio i da su po njemu postupili predsjednik države i Skupština.

Predsjednik države Jakov Milatović tražio je da se ta institucija izjasni o ustavnosti i zakonitosti daljeg vršenja funkcije sutkinje Lopičić, nakon što 23. januara ispuni uslove za penziju.

"Povodom akta predsjednika Crne Gore od 16. januara, koji se odnosi na vršenje funkcije sutkinje Desanke Lopičić, Ustavni sud Crne Gore je na sjednici održanoj 21. januara jednoglasno zaključio da gospodinu Milatoviću uputi dopis sljedeće sadržine: Ustavni sud podsjeća da je na sjednici od 26. juna 2025. godine obavijestio predsjednika Crne Gore, kao nadležnog predlagača, da sutkinji Lopičić za šest mjeseci ističe dvanaestogodišnji mandat, čime je ispunio svoju ustavnu i zakonsku obavezu. Na osnovu ove konstatacije Suda, predsjednik Crne Gore je raspisao javni poziv za izbor jednog sudije, a Skupština Crne Gore je 28. decembra 2025. godine donijela odluku o prestanku funkcije sutkinji Lopičić zbog isteka mandata i istovremeno donijela odluku o tome da nastavi da vrši funkciju do izbora novog sudije, a najduže godinu dana", piše u saopštenju.

"Stoga, Ustavni sud je, u odnosu na pitanje da li nastupaju okolnosti koje mogu uticati na dalje izvršenje odluke Skupštine, odnosno da li se stiču uslovi da o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju obavijesti Skupštinu Crne Gore, zaključio da je u junu 2025. godine već utvrdio nastupanje razloga za prestanak funkcije istekom mandata, koji razlog je prvi nastupio i po kojem su predsjednik države i Skupština Crne Gore postupili", kazali su iz tog suda.

Sjednici Ustavnog suda prisustvovala je predsjednica suda Snežana Armenko, sudije Momirka Tešić, Faruk Resulbegović, Jovan Jovanović i Nikola Mugoša, dok nije prisustvovala sutkinja Lopičić.