Na licu mjesta bili su i pripadnici policije, kao i predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

Mještanin Zete Slavko Vukčević kazao je da sjutra neće biti okupljanja građana u Botunu, jer će pratiti sjednicu Skupštine opštine Zeta, na čijem je dnevnom redu Predlog odluke o zabrani realizacije projekta izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu, čiji je predlagač predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović.

Vukčević je rekao da su se građani i danas okupili na toj lokaciji u znak protesta protiv izgradnje postrojenja, navodeći da je okupljanje imalo za cilj da upozori izvođača i podizvođača radova da obustave aktivnosti na gradilištu, prenose Vijesti.

"Okupili smo se u znak protesta i upozorenja da se radovi zaustave i da se ne dozvoli da se demokratija sahrani na ovom mjestu", kazao je on.

Vukčević je naveo da im se čini da je jučerašnje okupljanje dalo rezultat, jer, kako je rekao, mašine danas nijesu radile na gradilištu.

"Nadamo se da će se neko urazumiti i donijeti pravednu odluku, ne samo za građane Botuna, već i za građane čitave Zete, da se ovaj projekat obustavi i da mu se pronađe druga lokacija", rekao je Vukčević.

On je istakao da će mještani pažljivo pratiti sjednicu Skupštine opštine Zeta, na kojoj se donose odluke koje, prema njegovim riječima, imaju značaj za budućnost mlađih generacija.

Vukčević je naveo da planiraju da zaključke sa te sjednice, zajedno sa rukovodstvom Opštine Zeta i mještanima Botuna, odnesu u Glavni grad i predaju gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću.

"To planiramo u petak u 11 časova", kazao je Vukčević, pozivajući mještane Botuna i građane Zete da im se pridruže.

Mještanka Zete Milica Bećirović obratila se okupljenima i medijima, poručujući da njen govor predstavlja, kako je rekla, vapaj građana.

"Nisam ni mnogo pismena ni učena, ali sam iskrena. Molim novinare da, kao ljudi, razmisle da li je moguće da ovi ljudi nijesu u pravu. Pođite tragom informacija koje iznosimo i provjerite da li mi ne govorimo istinu, a da je druga strana u svemu u pravu", kazala je Bećirović, pišu Vijesti.

Ona je poručila da su građani više puta bili prevareni i zamolila medije da se, kako je navela, ozbiljno i odgovorno bave informacijama koje dolaze iz Botuna i Zete.

"Ovo je vapaj. Posebno se obraćam Televiziji Vijesti, za koju znam da ima pismene, hrabre i odgovorne novinare", rekla je Bećirović.

Ona je navela da o samom projektu nema stručno znanje, ali je pozvala gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da se, kako je rekla, javno zakune u tvrdnje koje iznosi o bezbjednosti postrojenja.

"Ako je tačno da govori da postrojenje neće biti štetno, neka se pred Bogom i ljudima zakune da ono neće biti otrovno, kako je rekao, poput sagorijevanja drva ili dva kamiona", kazala je Bećirović, dodajući da, kako je navela, svako na kraju polaže račune za svoje postupke.

Na kraju obraćanja poručila je da je, prema njenim riječima, najveće bogatstvo čovjeka obraz i to da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka.

"Najveće bogatstvo je da neko za vašeg sina kaže: znao sam ti oca, bio je dobar čovjek", zaključila je Bećirović.

Mještanin Botuna Jagoš Bećirović pozvao je građane Botuna i Zete da se u petak u 11 sati okupe ispred Opštine u Podgorici, kako bi, kako je rekao, odnijeli zaključke sa sjednice Skupštine opštine Zeta koja će biti održana u četvrtak, prenose Vijesti.

"U petak u 11 sati čitav Botun i čitava Zeta treba da budu ispred Podgorice, da se ponesu zaključci sa naše sjednice", kazao je Bećirović.

On se obratio gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću, navodeći da mještani nijesu nasilni i da, prema njegovim riječima, nije bilo potrebe za velikim policijskim prisustvom tokom ranijih okupljanja.

"Da je vidio da nijesmo divljaci i da nijesmo došli da pravimo probleme, ne bi bilo potrebe za tolikim brojem policajaca", rekao je Bećirović.

On je istakao da su se građani okupili mirno kako bi izrazili nezadovoljstvo i da, kako je naveo, ne razumije zašto se prema njima postupa na drugačiji način.

"Izašli smo časno i pošteno, mirnim putem, da kažemo svoje nezadovoljstvo", kazao je Bećirović.

Bećirović je poručio da protesti traju godinama i da, prema njegovim riječima, nijesu politički motivisani.

"Ovo nije politika, ovo je vapaj za našu djecu i za zdravu životnu sredinu", rekao je on.

Na kraju je naveo da mještani već dugo upozoravaju na posljedice po zdravlje ljudi u Botunu, postavljajući pitanje koliko još, kako je rekao, žrtava treba da bude da bi se problemi riješili.

"Koliko još treba da strada ljudi da bi se ovo zaustavilo", rekao je Bećirović.

Mještanin Zete Mihailo Ćetković odbacio je navode koji su se prethodnih dana pojavili u pojedinim medijima da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upravlja protestima mještana Botuna i Zete, ocjenjujući takve tvrdnje kao neistinite, pišu Vijesti.

"To su velike neistine. Vidimo da se posljednjih dana ubacuju razni elementi koji pokušavaju da razjedine skupove u Zeti i da posvađaju Botunjane i Zećane", kazao je Ćetković.

On je poručio da su Botun i Zeta jedinstveni i da neće dozvoliti da se protesti, kako je rekao, razbiju ili obesmisle.

"Toliko smo ujedinjeni da nećemo dozvoliti da iko razbije ovu borbu za zdravu životnu sredinu, za našu djecu i naše potomstvo", rekao je Ćetković.

On je naveo da broj okupljenih građana raste iz dana u dan i da, prema njegovim riječima, mještani neće odustati od protesta.

"Svakog dana ima sve više Botunjana i Zećana i nećemo odustati dok god imamo snage. Nećemo dozvoliti da se ovaj kolektor izgradi", kazao je on.

Ćetković je kritikovao i podizvođače radova, navodeći da, kako je rekao, ništa nije obavezno i da će o svemu odlučivati nadležni organi.

"Ništa se ne mora. Postoje oni koji treba da sude, a mi ćemo nastaviti borbu i nećemo stati niti odustati od borbe za zdravu životnu sredinu Botuna i čitave Zete", poručio je on.