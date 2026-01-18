Prethodna četiri dana Zettani su blokirali kružne tokove na Zabjelu, Donjoj Gorici i prema Nikšiću i Cetinju, most na Sitnici, kao i put Podgorica–Bar u mjestu Bistrice i u Vranjini, nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Mještani Botuna završili su blokadu kružnog toka ka Aerodromu Podgorica. Dio stanovnika Zete prethodno je u 12 sati blokirao saobraćaj na putu Podgorica–Bar, na kružnom toku skretanja za Aerodrom Podgorica. Uprava policije prethodno je saopštila da će saobraćaj biti obustavljen u terminu od 12 do 16 sati.

Mještanin Zete Bojan Terzić kazao je da je cijeli „narod zetski“ protiv gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da neće odustati. Objasnio je da je današnji protest usmeno prijavljen i da takav dogovor imaju sa policijom. Mještanin Jagoš Bećirović rekao je da je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najveći krivac i da ništa od ovoga ne bi bilo da je počijepao „štetni ugovor“, prenosi Adria.

Mještanin Botuna Jagoš Bećirović uputio je izvinjenje svima koje su blokadama onemogućili da putuju i prolaze, kako je naveo, „slobodnim crnogorskim putevima“.

„Adresa za ovo je Saša Mujović. Da je on časno radio svoj posao, mi danas ne bismo bili ovdje. Da je on počijepao onaj štetni ugovor i rekao da neće da radi korumpirane stvari, kao što nude nama. Prije pet dana su nas zvali u kancelariju kod njega da nam ponude da se neko zaposli da radi ove iskope. Mi da kopamo svoje grobove nećemo“, poručio je Bećirović, prenosi RTCG.

Iz policije su saopštili da zbog neprijavljenih okupljanja na teritoriji opštine Zeta, u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja, obezbjeđuju alternativne putne pravce koji vode iz pravca Podgorice do Aerodroma Podgorica, kao i prema primorskim opštinama u pravcu Bara.

„Građani se o alternativnim pravcima kretanja mogu informisati i zatražiti pomoć policije pozivom preko dežurne službe na broj 122, putem Operativno-komunikacionog centra na broj 112, kao i neposrednim kontaktom sa policijskim patrolama na terenu“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako dodaju, na teritoriji Glavnog grada pojačano je prisustvo policije.

„U cilju obezbjeđenja nesmetanog i bezbjednog odvijanja saobraćaja i stabilnog javnog reda i mira, na teritoriji Glavnog grada je pojačano prisustvo brojnih policijskih službenika, kao i specijalnih vozila komunalne inspekcije Glavnog grada, namijenjenih za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila sa javnih površina“, navode u saopštenju.

